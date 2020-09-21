ЕСПЧ просит Россию рассказать, как она борется с домашним насилием, если борется

В 2018 году в Чебоксарах Анну Овчинникову задушил её муж Александр Ануфриев. Несмотря на сообщения полиции о насилии и об угрозах убийством. Дело дошло до Европейского суда по правам человека, у которого появились неожиданные, учитывая его практику, вопросы.

В первый раз в истории ЕСПЧ спрашивает у России, каким образом в стране происходит оценка возможных угроз жизни и здоровью потенциальным жертвам домашнего насилия и есть ли вообще какая-то стандартная методика для таких случаев, сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Зону права».

Другая важная тема, поднятая ЕСПЧ — что сделали российские правоохранительные органы, получив сообщение об угрозе убийства, и были ли выполнены все необходимые меры, чтобы предотвратить смерть Ануфриевой.

«Во многих странах используются специальные протоколы, которые помогают оценить уровень опасности для женщин и детей в семье и установить запрет определенных действий для агрессора. Ничего подобного в России нет», — уверена Валентина Фролова, представляющая в суде интересы родственников убитой.

Отмечается также, что Ануфриев был в итоге приговорен к 14 годам колонии, однако непосредственно по статье об угрозе убийством его признали невиновным. Само дело на основании обращений Овчинниковой заводить отказались, отменив это решение только после того, как угрозы были приведены в исполнение, а женщина уже была мертва.