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Оливер Стоун привился в РФ, "Насилию.Нет" проверяют. Главное к утру 15 декабря

Общество
07:56, 15 декабря 2020

Оливер Стоун привился в РФ, "Насилию.Нет" проверяют. Главное к утру 15 декабря
Оливер Стоун // Фото: Global Look Press
Оливер Стоун // Фото: Global Look Press

В селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел пожар в частном пансионате для престарелых, погибли 11 постояльцев. Всего в здании находились 16 человек, пятеро смогли эвакуироваться. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). По данным ТАСС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Американский режиссер Оливер Стоун, который снимает новый фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области, привился российской вакциной против коронавируса. «Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию», – заявил Стоун в эфире Первого канала. Он отметил, что ему еще предстоит сделать второй укол.

Министерство здравоохрания РФ отвергло обвинения в ущемлении прав женщин на аборты, передает РБК. Ранее был опубликован проекта приказа Минздрава, предусматривающего сокращение перечня болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту, что вызвало тревожную реакцию в обществе. В ведомстве подчеркнули, что не будут ничего запрещать, пояснив вместе с тем, что собираются пересмотреть перечень показаний для прерывания беременности. 

Министерство юстиции между тем намерено провести внеплановую проверку деятельности центра «Насилию.Нет», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Facebook соучредителя центра Анны Ривиной. Формальной причиной проверки ведомство назвало то, что организация не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Поводом же для проверки стало заявление анонима.

В РФ предложили к 2030 году более чем вдвое сократить объем продаж алкоголя, а число потребителей среди трудоспособного населения снизить до 50%. Такую идею выдвинули эксперты федерального проекта «Трезвая Россия», пишет «РИА Новости» со ссылкой на доклад проекта о демографической ситуации в стране. В нем указывается, что объемы потребления спиртного в стране в этом году составили 16 миллиардов литров.

Теги: #Пожары в России #Вакцина от коронавируса #домашнее насилие

Рубрика: Общество

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