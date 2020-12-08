Вирусолог объяснил, почему нельзя пить алкоголь после прививки от коронавируса

Специалисты настаивают на ограничении приема водки и шампанского после вакцинации даже на Новый год.
5 декабря в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Пока прививку делают не всем, а только тем, кто входит в группу риска (учителя, соцработники и врачи). Все вакцинированные от коронавируса должны строго соблюдать рекомендации.
«В течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности: воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя...» – сказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
При исследовании вакцины на добровольцах (ещё не завершено) запрет на алкоголь был ещё строже: «Исключить прием алкоголя 3 дня до и после введения препарата и воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя в течение исследования (то есть полгода. – Прим. Sobesednik.ru)».
Судя по отзывам в интернете, многих взволновал именно запрет на выпивку.
– Это стандартное ограничение для вакцины, – объяснил Sobesednik.ru российский вирусолог, экс-сотрудник НИЦ Гамалеи, в котором была произведена вакцина, Виктор Зуев.
Скажите спасибо, что тем, кто прививается, вообще не запретили алкоголь на всю жизнь! – говорит специалист. – Есть довольно мягкий запрет, которому не сложно следовать. Так и надо сделать.
По словам вирусолога, «Спутник V» несовместим с алкоголем, поскольку спиртное ослабляет иммунитет, а, значит, и действие вакцины.
– Какие-то странные у нас иногда встречаются люди. Им говорят: «Носите маски!» Но не все носят. Им говорят: «Вот вакцина, прививайтесь!» Но кое-кто отвечает, что она якобы «не годится». Это же работа ученых! – возмущается вирусолог. – Это не ребята с нашего двора советуют.
Эффективнее вакцины против вирусных инфекций человечество ничего не придумало. Значит, к этому надо подойти внимательно, – настаивает Виктор Зуев.
Кстати, в анкете участника исследования, которую заполняли добровольцы перед массовым этапом, есть и другие ограничения.
– Желательно ограничить курение до 10 сигарет в день.
– Воздержаться от вождения автотранспорта в течении 24 часов после вакцинации.
– Сдавать предварительные тесты натощак.
– Быть на связи, чтобы врач мог связаться с вами.
– Избегать зачатия в течении 3 месяцев после вакцинации.
– Не кормить грудью в течение 3 месяцев после вакцинации (женщинам).