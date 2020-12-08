Вирусолог объяснил, почему нельзя пить алкоголь после прививки от коронавируса

Специалисты настаивают на ограничении приема водки и шампанского после вакцинации даже на Новый год.

5 декабря в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Пока прививку делают не всем, а только тем, кто входит в группу риска (учителя, соцработники и врачи). Все вакцинированные от коронавируса должны строго соблюдать рекомендации.

«В течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности: воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя...» – сказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

При исследовании вакцины на добровольцах (ещё не завершено) запрет на алкоголь был ещё строже: «Исключить прием алкоголя 3 дня до и после введения препарата и воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя в течение исследования (то есть полгода. – Прим. Sobesednik.ru)».

Судя по отзывам в интернете, многих взволновал именно запрет на выпивку.

– Это стандартное ограничение для вакцины, – объяснил Sobesednik.ru российский вирусолог, экс-сотрудник НИЦ Гамалеи, в котором была произведена вакцина, Виктор Зуев.

Скажите спасибо, что тем, кто прививается, вообще не запретили алкоголь на всю жизнь! – говорит специалист. – Есть довольно мягкий запрет, которому не сложно следовать. Так и надо сделать.

По словам вирусолога, «Спутник V» несовместим с алкоголем, поскольку спиртное ослабляет иммунитет, а, значит, и действие вакцины.

– Какие-то странные у нас иногда встречаются люди. Им говорят: «Носите маски!» Но не все носят. Им говорят: «Вот вакцина, прививайтесь!» Но кое-кто отвечает, что она якобы «не годится». Это же работа ученых! – возмущается вирусолог. – Это не ребята с нашего двора советуют.

Эффективнее вакцины против вирусных инфекций человечество ничего не придумало. Значит, к этому надо подойти внимательно, – настаивает Виктор Зуев.

Кстати, в анкете участника исследования, которую заполняли добровольцы перед массовым этапом, есть и другие ограничения.

– Желательно ограничить курение до 10 сигарет в день.

– Воздержаться от вождения автотранспорта в течении 24 часов после вакцинации.

– Сдавать предварительные тесты натощак.

– Быть на связи, чтобы врач мог связаться с вами.

– Избегать зачатия в течении 3 месяцев после вакцинации.

– Не кормить грудью в течение 3 месяцев после вакцинации (женщинам).