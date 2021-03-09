"Позорище!": Разин пожелал Маниже занять последнее место на "Евровидении-2021"

Продюсер «Ласкового мая» раскритиковал российскую участницу, выбранную зрителями «Первого канала».

8 марта стало известно, что на «Евровидении» в этом году Россию будет представлять певица Manizha. Свой выбор в пользу артистки сделали зрители «Первого канала» в прямом эфире. Узнав об этом, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пришел в бешенство, о чем тут же поспешил сообщить на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что у телезрителей в этом году выбор между претендентами на поездку на «Евровидение» был очень невелик. Соперниками Manizha в национальном отборе были группа «2Маши», Антон Беляев и группа Therr Maitz. На конкурсе, который пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, Manizha споет песню «Русская женщина».

Манижа во время выступления на "Первом канале" //фото: скриншот

– Более ужасного выбора у нас никогда еще не было, – негодует 57-летний Андрей Разин. – Как продюсер, который 36-й год работает на эстраде, является публичной личностью, считаю, что это позор для «Первого канала» и для всей России.

По мнению продюсера, высоких результатов на «Евровидении» России в этом году ждать не стоит. Но это должно послужить уроком тем, кто сделал свой выбор в пользу Manizha.

– Я единственный человек, который желает, чтобы Россия заняла последнее место на «Евровидении» и чтобы музыкальные продюсеры «Первого канала» задумались о том, что они вытворяют, – заявил создатель «Ласкового мая» на своей странице в Instagram. – Как можно было такую певицу выдвинуть на конкурс в такое тяжелое время, когда и так все ополчились против России?

100% никакого достойного места эта певица Манижа не займёт, а только лишний раз опозорит нашу страну. Это позорище, которое я пережить вообще не могу, – уверен Разин.

Многие подписчики Андрея Разина оказались солидарны с его мнением. Среди них оказался и знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный. По его мнению, большинство людей и вовсе не знают такой артистки.

– Я уверен, что в поисковиках сегодня самый популярный вопрос : КТО ТАКАЯ МАНИЖА?! – высказался 44-летний представитель известной цирковой династии.