Кто ее выбрал? Жириновский жестко раскритиковал российского участника "Евровидения-2021"

Объявленные накануне Первым каналом результаты всенародного зрительского голосования, по итогам которых Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит 29-летняя певица Manizha, она же Маниже Сангин, спровоцировали довольно бурную реакцию не только в обществе, но и в экспертной среде.

Так, ранее кандидатуру российской певицы таджикского происхождения осудили ряд экспертов. А политолог Максим Жаров даже обвинил руководство Первого канала в лице Константина Эрнста в банальной попытке «косить бабло» на подобных результатах. В целом же песня под названием Russian Woman (Русская женщина – перевод) получила ряд негативных оценок и в социальных сетях. А представители «правых» даже назвали ее «русофобской».

Высказался по этому поводу даже лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который осудил выбор исполнителя и композиции для участия в популярном песенном конкурсе. По словам Владимира Вольфовича, такая песня совсем «не нужна».

«Я даже не уверен, что это поможет поднять авторитет русской женщины в частности и России в целом», – подчеркнул политик. По словам Жириновского, возмущение вызывают слова песни, в которой, к примеру, поется «Сын без отца, дочь без отца», что создает негативный образ страны и ее женщин.

«Песня должна ведь радовать людей, создавать хорошее настроение. Кто вообще ее выбрал? Кому такая песня нужна?» – добавил Владимир Жириновский.