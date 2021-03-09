Эрнст просто стрижет бабло: эксперты разнесли руководителя Первого канала

В нынешнем году в рамках «Евровидения-2021» Россию представит певица Manizha. По итогам всенародного зрительского голосования артистке удалось обойти коллективы Therr Maitz и «Две Маши», сообщает Первый канал, который является официальным партнером песенного конкурса в России.

Сообщается, что в поддержку кандидатуры певицы Manizha высказались 39,7% от общего числа проголосовавших телезрителей, своего ближайшего преследователя – группу «Две Маши» артистка обошла ровно на 4%. Что же касается композиции исполнительницы, с которой она выступит на конкурсе, то и в этом случае выбор уже сделан – это будет песня под названием Russian Woman, что в переводе означает «Русская женщина».

Примечателен и тот факт, что под сценическим псевдонимом Manizha скрывается 29-летняя российская певица таджикского происхождения по имени Маниже Сангин. Девушка стала популярной благодаря публикации авторских музыкальных роликов и кавер-версий известных песен в социальной сети Instagram.

Между тем выбор зрителей и итоги проведенного Первым каналом отбора вызвали неоднозначную реакцию как в обществе, так и в экспертной среде. К примеру, известный певец Юрий Лоза раскритиковал победительницу отбора, заявив, что даже в России ее творчество мало кому интересно. Кроме того, популярный продюсер Иосиф Пригожин, в целом назвав Manizha «достойной девочкой», отметил, что шансы на победу в конкурсе у ее композиции довольно низкие.

К дискуссии подключились даже журналисты и политологи, причем они оказались куда менее скромны в выборе эпитетов. Так, авторы Telegram-канала «ДУМАем» назвали артистку «неизвестно кем», а ее песню, и вовсе, назвали «жестью».

«Как-то даже неловко на исходе женского праздника публиковать такое, но что поделать, если в результате какого-то мутного голосования победила неизвестно кто, неизвестно откуда и именно это будет представлять Россию на конкурсе с песней "Русская женщина". Жесть реальная», – пишут они.

Поддерживает мнение коллег и российский политолог Максим Жаров, причем, он даже провел параллели с громкими скандалами, имевшими место в шоу «Голос», намекая на то, что выбор Manizha зависел вовсе не от воли голосовавших зрителей.