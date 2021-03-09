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07 марта, воскресенье

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Эрнст просто стрижет бабло: эксперты разнесли руководителя Первого канала

Культура и ТВ
15:18, 09 марта 2021

Эрнст просто стрижет бабло: эксперты разнесли руководителя Первого канала
Global Look Press
Global Look Press

В нынешнем году в рамках «Евровидения-2021» Россию представит певица Manizha. По итогам всенародного зрительского голосования артистке удалось обойти коллективы Therr Maitz и «Две Маши», сообщает Первый канал, который является официальным партнером песенного конкурса в России.

Сообщается, что в поддержку кандидатуры певицы Manizha высказались 39,7% от общего числа проголосовавших телезрителей, своего ближайшего преследователя – группу «Две Маши» артистка обошла ровно на 4%. Что же касается композиции исполнительницы, с которой она выступит на конкурсе, то и в этом случае выбор уже сделан – это будет песня под названием Russian Woman, что в переводе означает «Русская женщина».

Примечателен и тот факт, что под сценическим псевдонимом Manizha скрывается 29-летняя российская певица таджикского происхождения по имени Маниже Сангин. Девушка стала популярной благодаря публикации авторских музыкальных роликов и кавер-версий известных песен в социальной сети Instagram.

Между тем выбор зрителей и итоги проведенного Первым каналом отбора вызвали неоднозначную реакцию как в обществе, так и в экспертной среде. К примеру, известный певец Юрий Лоза раскритиковал победительницу отбора, заявив, что даже в России ее творчество мало кому интересно. Кроме того, популярный продюсер Иосиф Пригожин, в целом назвав Manizha «достойной девочкой», отметил, что шансы на победу в конкурсе у ее композиции довольно низкие.

К дискуссии подключились даже журналисты и политологи, причем они оказались куда менее скромны в выборе эпитетов. Так, авторы Telegram-канала «ДУМАем» назвали артистку «неизвестно кем», а ее песню, и вовсе, назвали «жестью».

«Как-то даже неловко на исходе женского праздника публиковать такое, но что поделать, если в результате какого-то мутного голосования победила неизвестно кто, неизвестно откуда и именно это будет представлять Россию на конкурсе с песней "Русская женщина". Жесть реальная», – пишут они.

Поддерживает мнение коллег и российский политолог Максим Жаров, причем, он даже провел параллели с громкими скандалами, имевшими место в шоу «Голос», намекая на то, что выбор Manizha зависел вовсе не от воли голосовавших зрителей.

«Кому известна подоплека скандалов на шоу "Голос", тот этим "выбором" Первого канала для Евровидения не удивлен. Эрнст просто стрижет бабло. И эта "стрижка" уже достигает космических масштабов, поскольку за культурными и политическими смыслами в продукции канала из Кремля давно уже никто не следит», – пишет эксперт в своем авторском Telegram-канале. 

Теги: #Евровидение #Иосиф Пригожин #Первый канал #Юрий Лоза #Instagram #Голос #Эрнст

Рубрика: Культура и ТВ

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