Рекордсмен по хитам Евровидения: Шекспир не замечен в антироссийских действиях

Автор песен российских участников Евровидения Карен Кавалерян убежден, что английский останется главным языком конкурса.

Ранее композитор Юрий Лоза призвал продвигать русскую культуру в рамках Евровидения и отказаться от исполнения песен на английском.

В ответ на это Кавалерян отметил, что Лоза – «хороший, честный парень, но он никогда не работал на Евровидении», поэтому не может давать подобного рода рекомендации, пишет NEWS.ru. Поэт подчеркнул, что не имеет значения, на каком языке поется песня – важен ее посыл.

«Язык – это средство коммуникации, и английский язык знают почти все жители Европы, в отличие от русского. Если вы хотите, чтобы вас услышали, то скорее это получится на знакомом для европейцев языке. Вы получите больше баллов и займете более высокое место», – заявил Кавалерян в интервью порталу.

Поэт призвал не политизировать ни Евровидение, ни английский язык. «Шекспир, насколько я помню, не замечен в антироссийских действиях или высказываниях. Если современные политики на английском говорят неприятные вещи в адрес России, то язык здесь ни при чём», – отметил Кавалерян.

Кавалерян выступал автором текстов хитов «Премьер-министра» и Димы Билана, участвовавших в Евровидении от России в 2002 и 2006 годах соответственно. В общей сложности он сочинил тексты для восьми песен и пяти разных стран, став рекордсменом Евровидения.