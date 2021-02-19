"Это шоу меня недостойно!" Юрий Лоза раскритиковал проект "Голос. Дети"

Музыкант Юрий Лоза, автор шлягера «Плот», раскритиковал шоу «Голос. Дети», новый сезон которого сейчас идет на «Первом канале», и объяснил, почему ни за что не согласился бы сесть в кресло наставника проекта.

– У создателей шоу мозгов не хватило даже название нормальное придумать, – удивляется Лоза. – Назвали бы «Путь к успеху» или «Последний шанс». Насколько я могу судить, сам голос в «Голосе» не главное. Сколько примеров было, когда конкурсанты с отличными вокальными данными не попадали в проект – потому что «не зацепили» чем-то там наставников. Не удивляюсь, если это делается для того, чтобы потом легче было протащить безголосого. Талантливого ведь участника сложнее выдавить, – считает Лоза.

Не в восторге музыкант и от новых наставников шоу: на смену таким мастодонтам, как Максим Фадеев и Александр Градский, пришли Егор Крид, Баста, Светлана Лобода, Полина Гагарина...

– Розенбаум еще об этом пел: «Санитары в морду норовят дать врачам», – цитирует коллегу Лоза. – Сейчас киномеханики учат режиссеров снимать, маляры учат художников рисовать, рэперы учат вокалистов петь. Страна такая, время такое пришло.

Сам Юрий Лоза признался, что не хотел бы оказаться в кресле наставника «Голоса».

– Даже за большой гонорар не согласился бы, – заявил артист. – Там все просчитано, а я никогда не был клубным игроком, даже в партию не пошел в свое время: не люблю голосовать по чужой системе.

Когда мне говорят: «Ты только послушай – девочка поет, как Уитни Хьюстон»… Да я лучше тогда Уитни и послушаю. Зачем мне слушать другую девочку?! Вы же в магазине ищете оригинал, а не китайскую подделку, – объясняет свою позицию Лоза.

И обратите внимание на тенденцию: кто-то из победителей и финалистов «Голоса» пополнил ряды артистов даже пусть не первой, а второй, третьей величины? Нет! Видимо, таковы условия задачи: выпустить человека, который не будет толкаться под ногами и отбирать корпоративы. Отец Фотий, Сергей Волчков много гастролируют? Очень скромно, мягко говоря.

«Голос» – программа, которая недостойна того, чтобы я ею занимался, – заключил Лоза.