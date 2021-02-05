"Крид детей ничему не научит": Макс Фадеев раскритиковал нового наставника "Голос. Дети"

Знаменитый продюсер Максим Фадеев назвал Егора Крида «мальчиком», которому самому нужен учитель.

12 февраля на «Первом канале» стартует новый сезон музыкального шоу «Голос.Дети». Продюсер проекта Юрий Аксюта представил наставников: Басту, Светлану Лободу (они и раньше бывали в красных креслах. – Прим. Sobesednik.ru) и Егора Крида, которому впервые предстоит набрать команду подопечных.

Поклонники телепроекта восприняли Егора Крида в роли наставника неоднозначно. По мнению многих зрителей «Первого канала», молодой эпатажный музыкант, использующий мат в своих песнях, вряд ли сможет научить детей чему-то хорошему. И один из первых же снимков со съемок шоу, выложенных Кридом в Instagram, подлил масла в огонь: на фото певец сидит в кресле наставника и показывает средний палец, ноготь которого накрашен черным лаком.

Sobesednik.ru решил поинтересоваться мнением о Криде-наставнике одного из самых уважаемых наставников в истории «Голос. Дети» – Максима Фадеева. Знаменитый продюсер, узнав от нас эту новость, поначалу не поверил своим ушам и переспросил, точно ли Крид будет наставником в шоу.

– Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей, – это факт, – уверенно заявил нам Максим Фадеев. – Чему он может научить? Учитель – это знание. У Крида что, есть музыкальное образование? (Крид окончил пензенский лицей современных технологий управления. – Прим. Sobesednik.ru). Если он может быть учителем, то отлично, а если нет, тогда я не понимаю, зачем в кресло наставников сажают людей, которые не могут учить.

Баста, Лобода и Крид – наставники в новом сезоне шоу "Голос. Дети" // фото: Instagram

Я, к примеру, по образованию педагог музыки и профессор музыки, – уточнил Максим Фадеев.

Мне кажется, Крид – еще молодой мальчик, которому самому нужен наставник, – сказал продюсер.

– У многих ваших поклонников есть надежда, что вы все-таки когда-нибудь снова займете свое место в кресле наставника «Голос. Дети». Есть такое желание?

– Нет, нет, я никогда не вернусь, – заверил Максим Фадеев.

Зачем участвовать в том, во что я не верю, где все обгажено? Репутация этого проекта говорит сама за себя.

Я это начинал красиво и честно, а что там дальше… я не смотрю, поэтому мне судить нечего.