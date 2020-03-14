Леонид Агутин прокомментировал слухи об издевательствах в шоу "Голос. Дети"

Музыкант Леонид Агутин рассказал, чем отличается работа наставника в детском, пенсионном и обычном «Голосе».

– В пенсионном сложно, потому что ты, наставник, их всех моложе. Кого на 15, кого на 25 лет. Хотя тебе уже самому 50, а ты их всех моложе на много лет. И как бы настаивать на каких-то вещах очень тяжело. А обижать как тяжело взрослых людей… – признался Леонид, ставший гостем музыкального шоу Антона Беляева (Therr Maitz) LAB в Яндекс.Эфире. – Дети… пожалуй, с детьми было проще всего. Разговоры о том, что есть издевательство над детьми, что дети получают психологическую травму – я с этими разговорами не согласен, скажу честно. Не то, чтобы я не жалел детей и мне не было их жалко. Конечно, жалко. Но я пытался объяснить родителям, говорю: «Понимаете, ваши гениальные дети, им еще очень мало лет». Они такую же психологическую травму будут получать каждый год – на экзаменах, где только они ни будут ее получать. Их надо получать. Ты пошел в бокс, ты же получишь обязательно по башке, правильно? По-другому никак. И не один раз. То же самое: я пошел, чтобы быть популярным певцом, хочу, чтобы сразу все было хорошо. Так не бывает. А вот те, кто в 37-45 лет шикарные, великолепные, много уже сделавшие в жизни, – это уже точно последний шанс. Мне их жальче намного. Просто они не могут, как дети, позволить себе реветь, хотя некоторые это делают.

Также Леонид Агутин поделился своими главными страхами.

– У меня есть несколько страшных снов, – рассказал музыкант. – Самый страшный сон – что меня опять забрали в армию, а потом мы с женой попали почему-то к фашистам и пытаемся оттуда сбежать. Ну и еще один ужасный сон – что люди уходят из зала. То есть, я пою, я стараюсь, я пытаюсь. Во-первых, плохо звучит, а я ничего с этим поделать не могу. Страшно, когда заканчивается интерес. Настоящий интерес. Я пока – тьфу-тьфу-тьфу – этого не испытал. Ты чуть больше в топе, меньше в топе, ты собрал большой зал или собрал маленький. Просто событие какое-то – вспомнили, потом забыли. Важен вот этот вот костяк, люди, которых ты не имеешь право подвести, люди, которые в тебя поверили, ради которых ты, собственно, все и делаешь.