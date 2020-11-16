"Лобода – ведьма!": экс-директор певицы рассказал об издевательствах звезды

Бывший организатор концертов дивы утверждает, что она жестко унижает своих подчиненных.

Светлана Лобода – одна из самых востребованных артисток всего постсоветского пространства. Ее новых песен и клипов ждут миллионы поклонников, а гонорары певицы настолько высоки, что многие ее коллеги о таких суммах могут только мечтать. По словам бывшего организатора концертов и гастрольных туров Лободы – Стаса Пшеницына, такого успеха Светлана добилась только благодаря тандему со своим продюсером Нателлой Крапивиной. По мнению Стаса, обе женщины обладают скверными характерами, и это он прочувствовал на собственном опыте.

Стас начал работать с Лободой и Крапивиной в 2016 году, на пороге успеха Светланы в России. По словам Пшеницына, тогда обе женщины вели себя с ним достаточно интеллигентно. Но как только Лобода раскрутилась в России, они с Нателлой тут же, что называется, «поймали звезду».

– За время нашей работы у Светы сменилось шесть администраторов, – рассказал Пшеницын в интервью программе «Украïнскi сенсацiï» на YouTube-канале «Грошi». – Получить они могли за то, что полотенца неправильно разложены, не включили увлажнитель воздуха в гримерке. И самая копеечная зарплата была у администраторов – сто долларов за концерт…

Я сам попадал под психологическое влияние этих двух ведьм, которые из тебя просто сосали энергию, а ты делал все, что они тебе скажут. И чем больше они тебя закапывали, тем больше ты на все соглашался из-за непонятного животного страха.

Это было какое-то подавленное состояние, чувство постоянного унижения, боязни сделать что-то не так… было огромное количество мата в голосовых сообщениях от Нателлы. Например: «Какого … (почему. – Прим. Sobesednik.ru) в Чебоксарах пошел снег?» Так получилось, что в марте, когда они приехали, в Чебоксарах действительно пошел снег. Я не виноват в этом. Но она мне говорит: «Все, пять тысяч баксов штрафа, иначе Света не выходит на сцену. Ты мне хочешь артистку заморозить, тварь ты поганая?»

Стас Пшеницын // кадр из телепередачи "Звезды сошлись"

По словам Пшеницына, Лобода и Крапивина не раз отменяли концерты, организованные им, в пользу частных корпоративов, за которые артистка якобы получала в 3-4 раза больше.

– То есть, захотелось какому-нибудь богатенькому Буратино отпраздновать день рождения на Сейшелах, Монако или Майорке. Звонят от него и говорят: «Мы хотим Свету Лободу. Сколько это будет стоить?» Им отвечают: «75 тысяч евро». – «Та не проблема, мы еще и частный самолет вам оплатим!» – вспоминает Пшеницын.

Нателла звонит мне и говорит: «Стасик, пошел ты со своей Калугой. Мы летим в Монако, а Калугу переноси куда хочешь…», – продолжает экс-директор Лободы.

А я теряю деньги за рекламу, предоплату за аренду зала. Сколько раз Нателла говорила, что они все возместят. Но ни разу нам никто ничего не возместил.

Стас утверждает, что Лобода нередко задерживала концерты. Певица, по его словам, могла просто полтора часа просидеть в гримерке, копаясь в телефоне, пока публика ждала ее выхода.

Пшеницын разорвал сотрудничество с Лободой и Крапивиной в 2017 году. Но последствия от этой работы он будет вспоминать еще долго.

– Когда мы расставались, я весил 175 кг, – вспоминает Стас. – Я ушел в жесткий запой. Из этого запоя я оказался на больничной койке с обострением панкреатита, токсическим гепатитом печени и кровоточащей язвой желудка.