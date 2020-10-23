"Вены на руках, ладони как лопаты": Светлану Лободу заподозрили в "смене пола"

Известная певица Светлана Лобода в последние годы превратилась в настоящий секс-символ отечественной эстрады. А ее социальные сети всегда пестрят огромным количеством снимков, на которых знаменитость позирует в самых соблазнительных нарядах, образах и позах.

Впрочем, как оказалось, есть среди ее подписчиков есть и те, кто вовсе не считает артистку с ее точеной фигурой и аппетитными формами эталоном женской красоты. Более того, некоторые из критиков оказались способны выделить во внешности исполнительницы такой набор видимых физических недостатков, что готовы доказывать, будто бы сама она на самом деле не роскошная женщина, как привыкли считать многие, а сменивший пол мужчина.

Не так давно на страничке Светланы Лободы в социальной сети Instagram появилась новая публикация, к которой артистка прикрепила три новых снимка. На этих кадрах певица позирует в купальнике, в очередной раз выставив на суд общественности подтянутую фигуру и роскошные формы. Разумеется, поклонники Лободы в комментариях тут же осыпали ее комплиментами, однако нашлись среди них те, кто заподозрил неладное.

Так, одна из подписчиц поспешила обвинить артистку в злоупотреблении «фотошопом», оставив соответствующий комментарий. «Очень длинное туловище, постоянно фотошопит ноги, удлиняет. А сама – коротконожка», – написала она. Позднее под ее комментарием появился единомышленник, который и вовсе обвинил Светлану Лободу в том, что она на самом деле является мужчиной.

«Так это мужик. Он на всех фотографиях закрывает зону пи-пи, поскольку там все непропорционально длинное. Массивные колени, вены на руках, ладони как лопаты», – отметил пользователь.