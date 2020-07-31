Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom». За несколько часов видео уже набрало более 60 тысяч отрицательных откликов и 7 тысяч комментариев в стиле «Как развидеть это…»

А казалось бы, есть все составляющие успеха. И режиссирует проект Александр Гудков, который считается мастером баланса на грани, и томная Лобода меняет наряды, и Ксения Собчак с пластырем на носу и прической, имитирующей женскую грудь, и Лолита Милявская в латексе. О молодежи тоже подумали, в клипе читает Фараон, появляются блогеры Ида Галич и Маша Миногарова, позирует Екатерина Варнава.

По сюжету в клипе проходит что-то вроде кастинга, где на сцене появляются селебрити в разных образах, а оценивают их неприятные пожилые корпулентные мужчины в чиновничьих костюмах, сидящие за круглым столом.

Видимо, авторы вдохновлялись фем-мотивами, которые зрители не поняли или не оценили.

«Даже Тимати не поможет этому треку своим отсутствием», – пишут пользователи.

«Жесть, худшего я не видывал. Фара, видимо, вообще умом тронулся, раз вписывается в подобный движ», – беспощадны фанаты.

«Это ж как надо накуриться, чтоб снять это?» – удивляются зрители.

«Безумно надоело, что под маской "свежей струи", "попытки встряхнуть устаревшие нравы отечественной попсы" и "глубокого смысла – вскрытия червоточин социума" – прячется обычный кусок безвкусицы, погони за низкопробной славой и хайпом. Это не мы бездари, а вы все серые, убогие и бездуховные», – рассуждают самые недовольные.

И это лишь малая часть комментариев под видео.

Визуальная линейка действительно выглядит очень неоднозначно и под стать маркировке 18+. Здесь есть и движения, имитирующие половой акт, несколько раз фигурирует разрывающаяся голова.

Настроение ленты очень напоминает клип группировки Ленинград «I_Suss», который на ура восприняли фанаты, но «задизили» возмущенные верующие в связи с использованием образа Христа в видеоряде, связанном с употреблением наркотиков. Впрочем, высокий градус обсуждения быстро приутих и постепенно сошел на нет.

Напомним, что дизлайки — это не просто отношение к видео, а форма управления творчеством звезд. Абсолютным хитом по ним стал совместный клип Тимати и Гуфа, посвященный Дню Москвы. Эту откровенную джинсу, по мнению зрителей, так закидали «дизами», что видео пришлось удалить, а Гуфу – извиняться.