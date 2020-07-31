Собчак и Лолита снялись в клипе Лободы о сексуальной объективации

Новый клип Светланы Лободы и рэпера Фараона на песню «Boom-Boom» поднялся на третью строчку в трендах российского сегмента YouTube. С полуночи у него набралось более миллиона просмотров, 43 тысячи лайков и 79 тысяч дизлайков.

Креативным продюсером музыкального видео выступил юморист Александр Гудков. В мизансцене ролика стол переговоров, места за которым занимают похотливые мужчины-бумеры. Перед ними в ожидании оценок танцуют медийные личности: Екатерина Варнава, Ида Галич, Маша Миногарова, Ксения Собчак, Лолита и другие.

Завершается клип сменой ролей: делегация из женщин мира отменяет последнего мужчину, пытающегося им угодить на помосте. От всех оценщиц он получает 0 баллов.

Это не первый случай, когда Светлана Лобода использует профеминистские маркеры в клипах. Ранее в клипе «Суперзвезда» инсценировались митинги за женскую эмансипацию.