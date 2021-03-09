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05 марта, пятница

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"Недославянка, недотаджичка". Манижа везет на Евровидение российский плавильный котел

Шоу-бизнес
04:03, 09 марта 2021

"Недославянка, недотаджичка". Манижа везет на Евровидение российский плавильный котел
Скриншот клипа Манижи «Иногда»
Скриншот клипа Манижи «Иногда»

Зрители Первого канала нахмурили брови, когда на национальном отборе Евровидения победила Манижа, девушка в красном комбинезоне  с надписью «Рашн wуман» на спине. К тому же, песня на смеси английского и русского языков — «Русская женщина». Она — не героиня светских хроник и не звезда первых кнопок федерального телевидения. Sobesednik.ru рассказывает, кто такая Manizha и в чем профит от ее участия в европейском конкурсе с поволокой мультикультурализма.

Посол доброй воли

Манижа Сангин (в сценическом варианте Manizha) — уроженка Таджикистана. Ей 29 лет, с 3 лет она живет в Москве. Семья бежала из родной страны в 1994 год во время гражданской войны, когда в их дом попал снаряд.

С детства девочка участвовала в конкурсах, сменила несколько музыкальных коллективов, но фальстарт славы в широких кругах застал ее в Инстаграме. С 2013 года Манижа публиковала 15-секундные каверы на популярные композиции. Теперь в ее клипах о положении мигрантов в России снимается Екатерина Варнава, а сама Манижа стала послом доброй воли ООН по делам беженцев в России.

Если бы Первый канал самовольно отправил Манижу на Евровидение, это выглядело бы странно. У артистки есть отличительная особенность: пока весь российский шоу-бизнес балансирует между аполитичностью и конъюнктурностью, Манижа доказывает слушателю, что и российская поп-музыка может иметь социальный драйв. А драйв песен и высказываний Манижи серьезно расходится с сентенциями российской пропаганды.

«На земле чужой еще не родной»

В июне минувшего года Манижа принимала участие в онлайн-фестиваля против расизма и мигрантофобии. Она беженка, а ее ДНК-тест насчитывает 32 генотипа различных национальностей. В песне «Недословянка» она поет:

Крылья прячу по привычке
Я недославянка, я недотаджичка
Живу по Корану в стенах церкви
Един Бог, и грани его бесконечны

Я, вроде бы пела, что из другого теста
Но мне неизвестно моё место

На земле родной
Я уже чужой
А на земле чужой
Ещё не родной

«Я надеюсь, что все больше и больше людей начнут понимать, что беженцы — это наши братья и сестры, которые могут внести свой вклад в общество, благодаря своим талантам и навыкам. Никто из них не ожидал, что им придется оставить родной дом, впустить в свое сердце страх и неопределенность. Но они теперь здесь, живут рядом с нами, зачастую невидимые», — говорила Манижа в момент, когда стала членом ООН и обещала поднимать тему прав мигрантов в России как публичная персона.

Вслед за этим она выпускает клип, где спрашивает зрителей: «Что ты возьмешь с собой, если больше никогда не вернешься?»

В церкви Лос-Анджелеса она снимает клип «Vanya», в котором поет на двух языках. Так что её «Русская женщина» — далеко не первый языковой песенный эксперимент.

Манижа представляет зрителю в популярном жанре российскую версию melting pot — плавильного котла национальной идентичности, где гражданином страны признается каждый, кто готов мирно сосуществовать с людьми и заботиться о благополучии общества вне зависимости от происхождения. И этот плавильный котел представлен со своими атрибутами, острыми углами и национальными травмами.

Добавляет узоров картине азиатский тюрбан с русским платком на исполнительнице. А 8 марта была представлена «сырая» версия номера, так что навернякая к 18 мая мы увидим усиленную этническую эклектику.

Феминизм и человечность

«Давайте покажем всему миру красоту и силу женщин России», — призывала певица в сторис Инстаграма голосовать за себя. Заявление в духе восходящего тренда, но стоит отметить, — ранее Манижа открещивалась от феминизма, предпочитая ему фемвертайзинг. Эдакая культура обращенности к женщинам, но без претензии на политическое участие.

В 2019 году девушка комментировала задумку клипа «Мама» о домашнем насилии и настаивала, что борьба с тиранией в семье — это «не про феминизм, а про человечность». Но время шло, а Манижа меньше кокетничала с патриархатом и без деликатных маневров критиковала сексизм. Выходила на сцену без косметики и призывала к бодипозитиву (но признавалась, что пока не понимает, как это движение должно выглядеть в России).

Фото: Instagram

Смелость петь не только про любовь и погодные явления для артиста ожидаемо сталкивается не только с критикой несогласных, но и «проверкой на вшивость» среди единомышленников. В 2017 году к выходу клипа о насилии у Манижи вышло приложение с SOS-кнопкой, которая позволяет женщине, подвергающейся насилию, найти ближайший пункт помощи.

Основательница фонда «Насилию.нет» (признан Минюстом НКО-иностранным агентом) Анна Ривина заметила, что приложение на 99% повторяет их проект. При этом разработкой занималась та же самая IT-команда, которая настаивала, что борьба с домашним насилием не может быть монополизирована.

Негативный осадок от этой истории оставляет тот факт, что сама Манижа так и не прокомментировала кейс. 

Анна Ривина закончила конфликт фразой: «Для нас важно, чтобы это была не история к запуску клипа, про которую через неделю все забудут. Если бы ко мне пришла Манижа и сказала, что ей нужно такое приложение, я была бы только рада, что мне больше не нужно думать о его поддержке и о поиске средств на его существование».

И тем не менее Манижа продолжает линию женской свободы в лирике евровидийной песни. Линию женской свободы, которая так неугодна всем институциям и политическим силам, из-за которых закон о профилактике семейно-бытового насилия годами лежит мертвым грузом в депутатских кабинетах, а домашние побои от родственников лихо декриминализуются за подписью президента Владимира Путина.

У Манижи слишком принципиальная референтная группа, перед которой уже нельзя будет забываться о своих убеждениях. При имеющихся нюансах репутации Манижа — не карманный артист для машины пропаганды. Это вам не Сергей Лазарев, который перед Евровидением внезапно забывает все подробности гомофобных законов в России и мямлит что-то невнятное про мир во всем мире и особенности воспитания.

Есть вероятность, что в волне интервью и комментариев, которые придется дать артистке до выступления, «недославянка и недотаджичка» скажет много того, что станет костью в горле кремлевских блюстителей традиционных ценностей.

В свое время, несмотря на суровые нравы родной земли, Манижа открыто поддержала российское ЛГБТ-сообщество. Из-за этого с ней даже на время перестали общаться некоторые родственники.

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Публикация от MANIZHA (@manizha)

«Я столкнулась с хейтом не только среди своей аудитории и внутри своей душанбинской семьи — мои дальние родственники были шокированы этим постом. Они мне писали, говорили, что я “позорю честь рода”. Кто-то даже хотел прекратить со мной общаться, переставал звонить и писать. Сейчас, правда, уже наладились отношения. Я думаю, это нормальная реакция людей, которые сталкиваются с чем-то незнакомым для них. Как дети, которые видят что-то и пугаются. Просто мы научились свой страх прятать за агрессией. Это защитная реакция», — объясняла певица в интервью ЛГБТ-сайту «Открытые».

В Инстаграме Манижи можно найти и отзыв на рекламу конституционных поправок, где однополая семья забирает ребенка из детского дома. «Это ад. Как можно было такое снять?» — задавалась вопросом исполнительница.

Учитывая, что Манижа едет на Евровидение в том числе и с национальной повесткой, то не миновать и вопросов от иностранных журналистов о преследованиях чеченских геев. И вряд ли ответы на них понравятся Петру Толстому, Дмитрию Пескову и Марии Захаровой.

Неясно только, как все это скажется на финальных результатах конкурса. Кого будут судить в этом заведомо политизированном шоу: Россию или Манижу?

Теги: #Евровидение

Рубрика: Шоу-бизнес

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