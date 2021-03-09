"Недославянка, недотаджичка". Манижа везет на Евровидение российский плавильный котел

Зрители Первого канала нахмурили брови, когда на национальном отборе Евровидения победила Манижа, девушка в красном комбинезоне с надписью «Рашн wуман» на спине. К тому же, песня на смеси английского и русского языков — «Русская женщина». Она — не героиня светских хроник и не звезда первых кнопок федерального телевидения. Sobesednik.ru рассказывает, кто такая Manizha и в чем профит от ее участия в европейском конкурсе с поволокой мультикультурализма.

Посол доброй воли

Манижа Сангин (в сценическом варианте Manizha) — уроженка Таджикистана. Ей 29 лет, с 3 лет она живет в Москве. Семья бежала из родной страны в 1994 год во время гражданской войны, когда в их дом попал снаряд.

С детства девочка участвовала в конкурсах, сменила несколько музыкальных коллективов, но фальстарт славы в широких кругах застал ее в Инстаграме. С 2013 года Манижа публиковала 15-секундные каверы на популярные композиции. Теперь в ее клипах о положении мигрантов в России снимается Екатерина Варнава, а сама Манижа стала послом доброй воли ООН по делам беженцев в России.

Если бы Первый канал самовольно отправил Манижу на Евровидение, это выглядело бы странно. У артистки есть отличительная особенность: пока весь российский шоу-бизнес балансирует между аполитичностью и конъюнктурностью, Манижа доказывает слушателю, что и российская поп-музыка может иметь социальный драйв. А драйв песен и высказываний Манижи серьезно расходится с сентенциями российской пропаганды.

«На земле чужой еще не родной»

В июне минувшего года Манижа принимала участие в онлайн-фестиваля против расизма и мигрантофобии. Она беженка, а ее ДНК-тест насчитывает 32 генотипа различных национальностей. В песне «Недословянка» она поет:

Крылья прячу по привычке

Я недославянка, я недотаджичка

Живу по Корану в стенах церкви

Един Бог, и грани его бесконечны Я, вроде бы пела, что из другого теста

Но мне неизвестно моё место На земле родной

Я уже чужой

А на земле чужой

Ещё не родной

«Я надеюсь, что все больше и больше людей начнут понимать, что беженцы — это наши братья и сестры, которые могут внести свой вклад в общество, благодаря своим талантам и навыкам. Никто из них не ожидал, что им придется оставить родной дом, впустить в свое сердце страх и неопределенность. Но они теперь здесь, живут рядом с нами, зачастую невидимые», — говорила Манижа в момент, когда стала членом ООН и обещала поднимать тему прав мигрантов в России как публичная персона.

Вслед за этим она выпускает клип, где спрашивает зрителей: «Что ты возьмешь с собой, если больше никогда не вернешься?»

В церкви Лос-Анджелеса она снимает клип «Vanya», в котором поет на двух языках. Так что её «Русская женщина» — далеко не первый языковой песенный эксперимент.

Манижа представляет зрителю в популярном жанре российскую версию melting pot — плавильного котла национальной идентичности, где гражданином страны признается каждый, кто готов мирно сосуществовать с людьми и заботиться о благополучии общества вне зависимости от происхождения. И этот плавильный котел представлен со своими атрибутами, острыми углами и национальными травмами.

Добавляет узоров картине азиатский тюрбан с русским платком на исполнительнице. А 8 марта была представлена «сырая» версия номера, так что навернякая к 18 мая мы увидим усиленную этническую эклектику.

Феминизм и человечность

«Давайте покажем всему миру красоту и силу женщин России», — призывала певица в сторис Инстаграма голосовать за себя. Заявление в духе восходящего тренда, но стоит отметить, — ранее Манижа открещивалась от феминизма, предпочитая ему фемвертайзинг. Эдакая культура обращенности к женщинам, но без претензии на политическое участие.

В 2019 году девушка комментировала задумку клипа «Мама» о домашнем насилии и настаивала, что борьба с тиранией в семье — это «не про феминизм, а про человечность». Но время шло, а Манижа меньше кокетничала с патриархатом и без деликатных маневров критиковала сексизм. Выходила на сцену без косметики и призывала к бодипозитиву (но признавалась, что пока не понимает, как это движение должно выглядеть в России).

Фото: Instagram

Смелость петь не только про любовь и погодные явления для артиста ожидаемо сталкивается не только с критикой несогласных, но и «проверкой на вшивость» среди единомышленников. В 2017 году к выходу клипа о насилии у Манижи вышло приложение с SOS-кнопкой, которая позволяет женщине, подвергающейся насилию, найти ближайший пункт помощи.

Основательница фонда «Насилию.нет» (признан Минюстом НКО-иностранным агентом) Анна Ривина заметила, что приложение на 99% повторяет их проект. При этом разработкой занималась та же самая IT-команда, которая настаивала, что борьба с домашним насилием не может быть монополизирована.

Негативный осадок от этой истории оставляет тот факт, что сама Манижа так и не прокомментировала кейс.

Анна Ривина закончила конфликт фразой: «Для нас важно, чтобы это была не история к запуску клипа, про которую через неделю все забудут. Если бы ко мне пришла Манижа и сказала, что ей нужно такое приложение, я была бы только рада, что мне больше не нужно думать о его поддержке и о поиске средств на его существование».

И тем не менее Манижа продолжает линию женской свободы в лирике евровидийной песни. Линию женской свободы, которая так неугодна всем институциям и политическим силам, из-за которых закон о профилактике семейно-бытового насилия годами лежит мертвым грузом в депутатских кабинетах, а домашние побои от родственников лихо декриминализуются за подписью президента Владимира Путина.

У Манижи слишком принципиальная референтная группа, перед которой уже нельзя будет забываться о своих убеждениях. При имеющихся нюансах репутации Манижа — не карманный артист для машины пропаганды. Это вам не Сергей Лазарев, который перед Евровидением внезапно забывает все подробности гомофобных законов в России и мямлит что-то невнятное про мир во всем мире и особенности воспитания.

Есть вероятность, что в волне интервью и комментариев, которые придется дать артистке до выступления, «недославянка и недотаджичка» скажет много того, что станет костью в горле кремлевских блюстителей традиционных ценностей.

В свое время, несмотря на суровые нравы родной земли, Манижа открыто поддержала российское ЛГБТ-сообщество. Из-за этого с ней даже на время перестали общаться некоторые родственники.

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«Я столкнулась с хейтом не только среди своей аудитории и внутри своей душанбинской семьи — мои дальние родственники были шокированы этим постом. Они мне писали, говорили, что я “позорю честь рода”. Кто-то даже хотел прекратить со мной общаться, переставал звонить и писать. Сейчас, правда, уже наладились отношения. Я думаю, это нормальная реакция людей, которые сталкиваются с чем-то незнакомым для них. Как дети, которые видят что-то и пугаются. Просто мы научились свой страх прятать за агрессией. Это защитная реакция», — объясняла певица в интервью ЛГБТ-сайту «Открытые».

В Инстаграме Манижи можно найти и отзыв на рекламу конституционных поправок, где однополая семья забирает ребенка из детского дома. «Это ад. Как можно было такое снять?» — задавалась вопросом исполнительница.

Учитывая, что Манижа едет на Евровидение в том числе и с национальной повесткой, то не миновать и вопросов от иностранных журналистов о преследованиях чеченских геев. И вряд ли ответы на них понравятся Петру Толстому, Дмитрию Пескову и Марии Захаровой.

Неясно только, как все это скажется на финальных результатах конкурса. Кого будут судить в этом заведомо политизированном шоу: Россию или Манижу?