Дискриминация татар, цыган и сирийцев: что обсудят на "Без границ фесте"

Московская организация «Гражданское содействие» перенесла запланированный фестиваль против мигрантофобии и расизма в онлайн. «Без границ фест» пройдет 20 и 21 июня в Zoom.

Правозащитная площадка соберет правозащитников, музыкантов, мигрантов и сторонников антирасизма. В том числе в один из дней желающие смогут пообщаться с беженцами из Конго, Афганистана, Сирии и других стран, которые бежали со своей родины в Россию.

Участники программы затронут такие вопросы как антисемитизм, национализм, постколониализм, системная дискриминация цыган (рома) в России, а также статус татарского народа в РФ.

Создательница юмористического блога «Лига маргиналов СПб» проведет лекцию о расизме, сексизме и цензуре в современной сатире.

В первый день завершать программу будет музыкальный сет диджея Симбы из Зимбабве, а до этого на вопросы зрителей фестиваля будет отвечать популярная певица Манижа. В антирасистском контексте ее персона стала известна, благодаря песне с политическим подтекстом, в которой она спела «Я – недославянка, я – недотаджичка».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Гражданского содействия».