Чемодановка активизировала националистов, жертвы предпочитают молчать

В центре внимания
Три поколения семьи Кириенко – за одним столом // фото в статье: соцсети
Как родня Кириенко заработает на мусоре и где от этого отдохнет
Не понял намек? За что на самом деле уволили губернатора Чувашии
Как Россию спасают от коронавируса – и кто спасается от него в России

Новости дня

05 февраля, среда

[13:15]Врио главы Калуги назвал сарказмом свои слова об отрубании рук коррупционерам
[12:41]Свыше 140 человек эвакуированы двумя самолетами из китайского Уханя в Тюмень
[12:31]Хирург на Камчатке привлек Росздравнадзор к проблеме с расходными материалами
[12:24]Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде до конца рабочей недели
[12:07]Прокуратура ЗАО официально извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
[11:45]Напавший на Памфилову отправлен на принудительное психиатрическое лечение
[11:28]"Карат" может перенести производство сыра в Беларусь из-за очередной маркировки
[11:19]Черные кредиторы начали умышленно прерывать связь с заемщиками для роста долга
[09:48]Облачная погода с прояснениями и до -7 градусов пообещали москвичам 5 февраля

04 февраля, вторник

[18:02]Защита Голунова вновь направила в Генпрокуратуру жалобу с требованиями извинений
[18:01]Путин распорядился выделить Медведеву помощника и двух сотрудников секретариата
[17:50]Ансамбль Северного флота не смог выступить в Норвегии из-за отпечатков пальцев
[17:49]Трутнев поручил ФАС проконтролировать цены на продукты на Дальнем Востоке
[17:46]Лукашенко объяснил аресты фигурантов "сахарного дела" воровством средь бела дня
[16:49]Омские школьники получат субсидии на питание в размере десяти рублей в день
[16:45]Никита Белых занялся в колонии пошивом игрушек
[16:44]Путин объяснил необходимость реформировать Конституцию "просто жизнью"
[16:38]46% россиян не ждут никаких изменений в стране из-за нового правительства
[16:15]Пострадавшим от пыток в полиции оренбуржцам выплатят свыше 60 тысяч евро
[16:10]Гинер в 90% оценил убыток от монополии на трансляцию матчей
[15:51]Лукашенко заявил, что хочет хороших отношений с Путиным на исходе их карьеры
[14:35]Правозащитники заявили о новом политическом тренде давления на IT-индустрию
[13:58]Пользователей сервисов знакомств в РФ хотят защитить с помощью тревожной кнопки
[13:19]Демпартия США не связывает сбои на предварительных выборах с хакерской атакой
[13:18]В СПЧ не поняли, почему меняется Конституция, и раскритиковали часть поправок
[13:16]В России раскрыта сеть мошеннических автосалонов, причинивших ущерб на 100 млн
[11:49]Эксперты не видят прямой вины Коновалова в нехватке 14 млрд в бюджете Хакасии
[11:38]Двое погибли в ДТП с автобусом под Воронежем, один человек попал в реанимацию
[10:59]Красноярский врач оштрафован на три миллиона за взятку в 50 тысяч от уклониста
[10:50]На 90-м году жизни скончался социолог, основатель МВШСЭН Теодор Шанин

03 февраля, понедельник

[18:09]Водонаева прокомментировала реплику Путина о ее высказывании про поддержку семей
[18:07]Причиной смерти российского советника в Цхинвале могло стать отравление газом
[18:06]Голикова заявила, что Москва продолжит регулярное авиасообщение с Китаем
[18:05]Возмутившие екатеринбургскую епархию автономера 666 вряд ли войдут в пользование
[18:04]Пенсионерам-опекунам могут начать индексировать выплаты с 1 июля
[17:46]Росстат сообщил, что российский ВВП в 2019 году вырос лишь на 1,3%
[17:28]ДФО и СКФО больше других регионов страдают от дефицита онкологов
[17:22]Названы пять возможных представителей России на Евровидении-2020
[17:21]Фигуранта дела об обрушении крыши в Новосибирске отправили под домашний арест
[17:19]Суд запретил статью о тюремных иерархиях на "Луркморе" из-за идеологии АУЕ

Фото: Global Look Press
Подоходный налог можно оплачивать заранее
 
Девять критериев для выбора мультиварки
Два рецепта жареного сыра: экспресс и роскошный
Фото: depositphotos
Почему при заказе товаров по почте нужно указывать реальную цену
Мари Кондо
Фея порядка. Как Мари Кондо разложила жизнь по полочкам
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Самые громкие "звездные" разводы ушедшего года
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали россияне в Сети на минувшей неделе
Евгения Медведева в шоу «Волшебник страны Оз» // фото: Александр Вильф / РИА «Новости»
Загитова обошла Медведеву и Сотникову по заработкам в новогодних шоу
Сергей Собянин
Мэр с Севера. Пять историй про Сергея Собянина
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"

Чемодановка активизировала националистов, жертвы предпочитают молчать

Общество
12:04, 05 февраля 2020

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и жители Чемодановки в июне 2019 года. Фото: Дмитрий Соколов / "Собеседник"
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и жители Чемодановки в июне 2019 года. Фото: Дмитрий Соколов / "Собеседник"

В московском правозащитном центре «Мемориал» прошла презентации докладов о политической активности ультраправых движений в России и преступлениях ненависти, зафиксированных в 2019 году.

Директор информационно-аналитического центра «Сова» Андрей Верховский отметил, что численность участников мероприятий «Русский марш» и «Русский первомай» в Москве рухнула за период с 2014 по 2019 годы.

«Если в мае 2014 года хоть как-то [набиралось] количество участников, то в ноябре уже всё падает. Очевидно, что это связано с украинскими событиями», — считает Верховский. Но говорить об уходе националистов из публичной активности преждевременно, поскольку в последние годы сторонники идеологии чаще стали выходить со своей повесткой на общие протестные мероприятия в Москве, например «марш Немцова», группами в составе не менее 20 человек.

Автор доклада о политической активности ультраправых Вера Альперович отметила, что в своей риторике сообщества в последнее время отходят от оппозиционного дискурса и возвращаются к антимигрантским заявлениям. По ее словам, это обусловлено тремя резонансными преступлениями, произошедшими в минувшем году. «В самом начале лета происходит три крупных события: убийство бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске, жестокое убийство в Бутово спортсмена Сергея Чуева уроженцами Таджикистана и события в Чемодановке», — напоминает докладчица.

При этом если раньше националисты пытались с поддержкой реагировать на протесты, где местные жители выступали с ксенофобией риторикой, и даже выезжали группами на места публичных акций, то летом никто их правых активистов не отправился в Чемодановку, а акции по другим инцидентам оказались малочисленными. Активизировалась только информационная реакция.

Вместе с этим в 2019 году произошла переориентация риторики националистов в сторону отстаивания традиционных ценностей, борьбы с законом о семейно-бытовом насилии, ЛГБТ и феминизмом.

На политическом поле национализма весомой фигурой в последний год стал бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, отмечают авторы доклада. Весной он вступил в партию «Справедливая Россия», а осенью уже покинул ее. За этот промежуток времени он также успел получить должность заместителя главы Всемирного русского народного собора и создать при нем Русскую молодежную организацию (РМО), целью которой стала «координация активных молодых людей, желающих активно участвовать в развитии и защите традиционных ценностей русского народа». В сентябре РМО сообщила о прекращении работы, но фактически деятельность продолжилась в обществе «Двуглавый орел», созданном Малофеевым.

 

Второй темой мероприятия стал подготовленный доклад о преступлениях ненависти, совершенных в 2019 году. Нападения на этнических «чужаков» по прежнему остаются на первой строчке списка зафиксированных преступлений на почве ненависти. 21 из 50 эпизодов насилия связаны с этой группой меньшинств. Но автор доклада, руководитель раздела «Расизм и ксенофобия» на сайте «Совы» Наталья Юдина, отмечает, что в последнее время стало особенно сложно отслеживать подобные преступления.

«Пострадавшие не очень хотят обращаться в полицию, потому что после проблем не оберешься, а ультраправые перестали снимать видео для отчета о своих атаках, поскольку их стали активнее преследовать за эти преступления», — поясняет Юдина. Координатор благотворительных программ Комитета «Гражданское действие» Варвара Третяк подтвердила, что мигранты крайне редко согласны обращаться к правоохранителям после случаев насилия, поскольку зачастую их обращение заканчивается выдворением из страны.

Также увеличилось число зафиксированных в Москве нападений на ксенофобной почве в отношении представителей ЛГБТ (восемь случаев, один из которых — смертельный). Наибольшую часть этих преступлений составляют подставные свидания, где у геев впоследствии вымогают деньги, поясняет координаторка мониторинга московской ЛГБТ-инициативной группы «Стимул» Екатерина Светашкова. Подтверждается, что часто жертвами становились мужчины, прибывшие в Москву из Узбекистана или кавказских регионов, а вымогателями являлись их земляки.

Значительно снизилось число нападений на идеологических противников. Если в 2018 году центр «Сова» зафиксировал 19 подобных инцидентов, то в 2019-м — только четыре. Два случая связаны с выпадами группы SERB, а в двух других случаях фигурируют нападения на антифашиста и аполитичного рэпера.

Также зафиксировано семь нападений на бездомных, из которых одно — со смертельным исходом. Но автор доклада полагает, что таких нападений в действительности гораздо больше, поскольку зачастую обстоятельства при смерти таких людей не уточняются.

В минувшем году не зафиксировано ни одного преступления, совершенного по мотивам религиозной вражды. Ранее наибольшую часть жертв таких преступлений составляли свидетели Иеговы, но теперь им запрещено миссионерство и их существование менее заметно. Однако в конце декабря одному из иеговистов Краснодарского края разбили лобовое стекло автомобиля и подбросили в машину записку с оскорблениями в адрес его конфессии.

Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.

Теги: #Миграция

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Врио главы Калуги назвал сарказмом свои слова об отрубании рук коррупционерам

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде до конца рабочей недели

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Прокуратура ЗАО официально извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Читать далее >

Политика
Как Биньямин Нетаньяху лег под Владимира Путина
Путин распорядился выделить Медведеву помощника и двух сотрудников секретариата
Лукашенко объяснил аресты фигурантов "сахарного дела" воровством средь бела дня
Путин объяснил необходимость реформировать Конституцию "просто жизнью"
Общество
Чемодановка активизировала националистов, жертвы предпочитают молчать
Врио главы Калуги назвал сарказмом свои слова об отрубании рук коррупционерам
Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде до конца рабочей недели
Прокуратура ЗАО официально извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Новый статус Медведева призван показать: спокойней всего в России чувствует себя власть. Это прочим могут угрожать кризисы, а она свой остров стабильности уже заняла

Сабурова Ольга

Сабурова
Ольга

журналист

Главная цель «верующих», устроивших наскок на Урганта, – не защитить веру, а заявить о себе, причем с явным прицелом на политическое будущее

Радзиховский Леонид

Радзиховский
Леонид

публицист

Голосование сделают, какое нужно – не в первый раз и не в последний. Говорят, Путин просто ищет возможности остаться во власти. Но зачем тогда еще куча всех этих поправок?

Культура и ТВ
Андрей Макаревич: Я вообще антиформалист, люблю всякие эксперименты
Зимний сезон Театра классического балета
Ошибка Урганта и победа экстремистов
Выставка Дали в Манеже: темнота, шоу и эфемерная подлинность
Шоу-бизнес
"Убойные вести из Чухломы"
Игорь Бутман об отмене своих концертов: Отказавшись от меньшего, мы получили большее
Рок-н-ролл в день влюбленных
Марина Зудина: Измены искоренить нельзя!

Здоровье
Сканирования уменьшают риск смерти от рака легких на 25%
Свыше 140 человек эвакуированы двумя самолетами из китайского Уханя в Тюмень
Хирург на Камчатке привлек Росздравнадзор к проблеме с расходными материалами
ДФО и СКФО больше других регионов страдают от дефицита онкологов
Туризм
Как в Шереметьеве встречают рейсы из охваченного коронавирусом Китая
Голикова заявила, что Москва продолжит регулярное авиасообщение с Китаем
РЖД прекратили сообщение с Северной Кореей из-за вспышки коронавируса
Водители двое суток ожидают проезда из Грузии в РФ из-за лавинной опасности
Авто
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
Возмутившие екатеринбургскую епархию автономера 666 вряд ли войдут в пользование
Регуляторная гильотина отменила транспортную повинность для россиян
В ГД заявили, что штрафы за нарушение ПДД не должны превышать 50% от МРОТ
Недвижимость
Когда будет 100 метров на семью?
В СФ предлагают уточнить условия для получения ипотечной субсидии в 450 тысяч
Выданные дальневосточные гектары на Сахалине оказались не бесхозными
Эксперты прогнозируют рост стоимости найма жилья в крупных городах на 5–15%
Свежий номер

Леонид Левин (на фото слева от Медведева) – почетный «киприот»
Трех ушедших из Белого дома "иноагентов" сменили трое новых
Эх, не туда Медведева назначили: надо было не в Совбез, а в Минсельхоз // фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Куда "Димон" телят не гонял. Дачу Медведева "рассекретили" пастухи
Михаил Мишустин // фото: Global Look Press
Из Лобни — на лобное место. Первые скандалы нового премьера Мишустина
Патриарх Кирилл
Миллиарды верующих. Как РПЦ собирает себе на земле
Фото: Global Look Press
Кому из звездных виноделов насолит новый закон о российском вине
Владимир Хотиненко // фото: Андрей Струнин
Владимир Хотиненко:
Идея мироустройства пропала – все темы закрыли деньги
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский:
Это разрушение Путиным остатков государственности
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене:
Не поеду на Олимпиаду — значит, в декрет
Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube
Валерий Соловей:
Это был последний спокойный год России
Андрей Макаревич. Фото в материале: предоставлены агентством "Турне"
Андрей Макаревич:
Я вообще антиформалист, люблю всякие эксперименты


Иван Ургант // фото: Global Look Press
Ошибка Урганта и победа экстремистов
Ирина Отиева // фото: Global Look Press
Ирина Отиева хочет навсегда уехать из России после скандала с Малаховым
Бояться надо не мертвых... // фото: Владимир Андреев / ТАСС
Всеволода Чаплина хоронили "сбитые летчики"
Игорь Бутман. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Игорь Бутман об отмене своих концертов: Отказавшись от меньшего, мы получили большее
Елена Степаненко
Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном

Олег Газманов и Юрий Лужков // фото: Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»
От есаула до генерала: история любви Олега Газманова и власти
Фото: Global Look Press
У россиян выяснили, что мешает им плодиться и размножаться
Валентина больше не стесняется показывать протез
Сальса на протезе: девушка без стопы научилась танцевать латино
Дмитрий Рогозин // фото: Global Look Press
Космический аудит: воровство на Восточном выявит структура самого "Роскосмоса"
Фото: Валерий Плотников
"Даже Церетели был скромнее": фотограф об истории снимка семьи Ильи Глазунова
^