Чемодановка активизировала националистов, жертвы предпочитают молчать

В московском правозащитном центре «Мемориал» прошла презентации докладов о политической активности ультраправых движений в России и преступлениях ненависти, зафиксированных в 2019 году.

Директор информационно-аналитического центра «Сова» Андрей Верховский отметил, что численность участников мероприятий «Русский марш» и «Русский первомай» в Москве рухнула за период с 2014 по 2019 годы.

Марширующих русских осталось мало

(репортаж с "Русского марша" 2019 года)

«Если в мае 2014 года хоть как-то [набиралось] количество участников, то в ноябре уже всё падает. Очевидно, что это связано с украинскими событиями», — считает Верховский. Но говорить об уходе националистов из публичной активности преждевременно, поскольку в последние годы сторонники идеологии чаще стали выходить со своей повесткой на общие протестные мероприятия в Москве, например «марш Немцова», группами в составе не менее 20 человек.

Автор доклада о политической активности ультраправых Вера Альперович отметила, что в своей риторике сообщества в последнее время отходят от оппозиционного дискурса и возвращаются к антимигрантским заявлениям. По ее словам, это обусловлено тремя резонансными преступлениями, произошедшими в минувшем году. «В самом начале лета происходит три крупных события: убийство бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске, жестокое убийство в Бутово спортсмена Сергея Чуева уроженцами Таджикистана и события в Чемодановке», — напоминает докладчица.

При этом если раньше националисты пытались с поддержкой реагировать на протесты, где местные жители выступали с ксенофобией риторикой, и даже выезжали группами на места публичных акций, то летом никто их правых активистов не отправился в Чемодановку, а акции по другим инцидентам оказались малочисленными. Активизировалась только информационная реакция.

Вместе с этим в 2019 году произошла переориентация риторики националистов в сторону отстаивания традиционных ценностей, борьбы с законом о семейно-бытовом насилии, ЛГБТ и феминизмом.

На политическом поле национализма весомой фигурой в последний год стал бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, отмечают авторы доклада. Весной он вступил в партию «Справедливая Россия», а осенью уже покинул ее. За этот промежуток времени он также успел получить должность заместителя главы Всемирного русского народного собора и создать при нем Русскую молодежную организацию (РМО), целью которой стала «координация активных молодых людей, желающих активно участвовать в развитии и защите традиционных ценностей русского народа». В сентябре РМО сообщила о прекращении работы, но фактически деятельность продолжилась в обществе «Двуглавый орел», созданном Малофеевым.

Второй темой мероприятия стал подготовленный доклад о преступлениях ненависти, совершенных в 2019 году. Нападения на этнических «чужаков» по прежнему остаются на первой строчке списка зафиксированных преступлений на почве ненависти. 21 из 50 эпизодов насилия связаны с этой группой меньшинств. Но автор доклада, руководитель раздела «Расизм и ксенофобия» на сайте «Совы» Наталья Юдина, отмечает, что в последнее время стало особенно сложно отслеживать подобные преступления.

«Пострадавшие не очень хотят обращаться в полицию, потому что после проблем не оберешься, а ультраправые перестали снимать видео для отчета о своих атаках, поскольку их стали активнее преследовать за эти преступления», — поясняет Юдина. Координатор благотворительных программ Комитета «Гражданское действие» Варвара Третяк подтвердила, что мигранты крайне редко согласны обращаться к правоохранителям после случаев насилия, поскольку зачастую их обращение заканчивается выдворением из страны.

Также увеличилось число зафиксированных в Москве нападений на ксенофобной почве в отношении представителей ЛГБТ (восемь случаев, один из которых — смертельный). Наибольшую часть этих преступлений составляют подставные свидания, где у геев впоследствии вымогают деньги, поясняет координаторка мониторинга московской ЛГБТ-инициативной группы «Стимул» Екатерина Светашкова. Подтверждается, что часто жертвами становились мужчины, прибывшие в Москву из Узбекистана или кавказских регионов, а вымогателями являлись их земляки.

Значительно снизилось число нападений на идеологических противников. Если в 2018 году центр «Сова» зафиксировал 19 подобных инцидентов, то в 2019-м — только четыре. Два случая связаны с выпадами группы SERB, а в двух других случаях фигурируют нападения на антифашиста и аполитичного рэпера.

Также зафиксировано семь нападений на бездомных, из которых одно — со смертельным исходом. Но автор доклада полагает, что таких нападений в действительности гораздо больше, поскольку зачастую обстоятельства при смерти таких людей не уточняются.

В минувшем году не зафиксировано ни одного преступления, совершенного по мотивам религиозной вражды. Ранее наибольшую часть жертв таких преступлений составляли свидетели Иеговы, но теперь им запрещено миссионерство и их существование менее заметно. Однако в конце декабря одному из иеговистов Краснодарского края разбили лобовое стекло автомобиля и подбросили в машину записку с оскорблениями в адрес его конфессии.

Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.