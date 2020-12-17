Путин: "В России никогда не было преследований по религиозному признаку"

Президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о противодействии религиозному экстремизму и защите прав верующих.

Глава государства отметил, что в стране веками складывалась культура взаимоотношений между различными конфессиями и атеистами. Страна изначально была многоконфессиональной, что ее отличает от европейских стран, где мультикультурализм пытаются воспитать искусственно и где граждане, исповедующие ислам, чаще всего являются мигрантами.

«А у нас-то представители разных конфессий живут в своей собственной стране. У них нет другой родины», — говорит Путин.

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При этом президент отметил, что хоть в России и много «черных страниц», в том числе о депортации определенных народов после ВОВ, но никогда не было преследований по религиозному признаку. «То есть репрессии в отношении священников были со стороны советской власти, но они касались всех священников. Не было выборочного преследования за какую-то конкретную религию», — пояснил Путин.

Президент убежден, что ответная реакция на оскорбление чувств верующих не должна быть агрессивной. Он считает, что лишение человека жизни противоречит духу любой мировой религии. «Господь жизнь дал, и только он ее может забрать. Вот это никто не должен забывать», — сказал президент.

Ранее, отвечая на вопрос об отравлении оппозиционера Навального, Владимир Путин заявил, что если бы российские спецслужбы хотели его убить, то довели бы дело до конца.