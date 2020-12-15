Российско-таджикская певица Манижа стала послом доброй воли ООН по делам беженцев

Манижа анонсировала клип «Город солнца», в котором она снялась в статусе посла доброй воли ООН по делам беженцев

Певица Манижа опубликовала в Instagram сообщение о том, что стала послом доброй воли ООН по делам беженцев. Вместе с этим она анонсировала выход клипа «Город солнца», посвященный теме вынужденного переселения. В тизере клипа певица стоит на горе баулов.

«Благодарю миссию ООН и вас всех за доверие. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать его», — пишет Манижа в своем сообщении.

Исполнительница ранее неоднократно выступала с политическими месседжами по вопросам миграции. Она настаивает на социальной поддержке переселенцев и трудовых мигрантов: для них необходима юридическая, психологическая помощь и курсы русского языка.

Летом артистка выступала на фестивале против расизма и мигрантофобии «Без границ фест», а до этого сняла клип «Недославянка».

Сама Манижа с семьей была вынуждена переехать из Таджикистана в Москву в 1994 году.

Должность посла доброй воли ООН выдается публичным персонам, которые готовы говорить о проблемах в той или иной гуманитарной сфере в своем государстве. Так, Вера Брежнева является послом доброй воли ООН по вопросам осведомленности о профилактике ВИЧ среди женщин и детей, а Олег Газманов — по вопросам профилактики наркопотребления среди подростков.