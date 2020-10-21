Мигранты из стран ЕАЭС смогут рассчитывать на учет трудового стажа в России

На пленарном заседании Госдумы в среду, 21 октября депутаты ратифицировали соглашение об обеспечении равных пенсионных прав для граждан стран Евразийского экономического союза.

Теперь трудовые мигранты из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси смогут рассчитывать на приобретение пенсионного стажа в РФ, как россияне, работающие в перечисленных странах.

Под действия соглашения подпадают фиксированная выплата страховой пенсии, страховая пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также накопительная пенсия и иные выплаты за счет пенсионных накоплений, пишет «Парламентская газета».

Уточняется, что пенсии будет выплачивать то государство, в котором был приобретен трудовой стаж.