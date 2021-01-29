Война за "Белые розы": Юрий Шатунов победил Андрея Разина в суде

Вот уже несколько лет бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пытается через суд запретить Юрию Шатунову исполнять хиты группы «Белые розы», «Седая ночь» и другие... По словам Шатунова, Разин хочет сам исполнять эти песни и получать гонорары. При этом поет Разин якобы не своим голосом, а использует фонограмму с голосом Юрия.

Недавно 47-летний Юрий Шатунов написал в своем Instagram, что Разин подал на него в суд иск о защите чести и достоинства, а 28 января 2021 года требования продюсера были официально отклонены, и дело закрыто.

Андрей Разин объяснил свой проигрыш в суде // фото: Instagram

Однако, по словам Шатунова, война с бывшим продюсером еще не закончена. Теперь Андрей Разин пытается удалить аккаунты Шатунова в YouTube и Instagram.

Отвечая на вопросы подписчиков, Шатунов заявил, что не собирается прощать Разина и будет сражаться с ним в память о своей юности.

– Вот за это я и борюсь – за молодость, за воспоминания, за первый поцелуй, за первую любовь, а кто-то хочет эти воспоминания уничтожить. Я не позволю этого сделать чего бы мне это ни стоило, – сообщил певец.

А затем добавил, что сила в правде, именно поэтому он уверен в победе.

Шатунов убежден, что претензии Разина к нему несостоятельны // фото: Instagram

Не стал молчать и Андрей Разин. Он в свою очередь сообщил: «все, что пишет Шатунов, – ложь». А выиграть ему не удалось, потому что телекомпания не предоставила в суде запись эфира, в котором оскорбляли Разина, «поэтому судья не смогла вынести решение».

Андрей Разин // фото: Global Look Press

– Судебная тяжба идёт целый год, и весь этот год судья настаивает, чтобы российское телевидение предоставило запись эфира программы «Привет, Андрей» от 28 декабря 2019 года, где меня оскорбляли и говорили, что я якобы пою под фонограмму Юры Шатунова. Нас это решение не устраивает. Мы его будем обжаловать, – заявил Разин.

Разин хочет закрыть YouTube-канал Юры Шатунова // фото: Instagram

Также Андрей Разин сообщил, что подал иск к YouTube с требованием закрыть канал Шатунова, на котором около 1 миллиона подписчиков. По словам продюсера, Юрий там пишет «гадости» про него, поэтому, скорее всего, его страницы в соцсетях скоро будут закрыты.