Андрей Разин: Шатунов может умереть от коронавируса!

Андрей Разин обеспокоен состоянием здоровья своего бывшего подопечного – экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Продюсер уверен: если певец заразится коронавирусом, то может не выжить. Своими переживаниями на этот счет Разин поделился с нашим корреспондентом.

Андрей Разин // фото: Global Look Press

В группе «Ласковый май» осенью уже произошла большая трагедия – на 47-м году жизни скончался бывший участник Александр Прико. Музыканта госпитализировали с подозрением на коронавирус, а в ходе обследования, кроме пневмонии, обнаружили еще и злокачественную опухоль в легких. Медики боролись за жизнь Александра, но оказались бессильны. По мнению Андрея Разина, Прико настигла такая судьба из-за многолетнего злоупотребления никотином.

– В группе риска сейчас находится и Юрий Шатунов, – считает 57-летний Андрей. – У него же очень слабые легкие. Если он, не дай бог, подхватит коронавирус, то, сто процентов, будет аналогичное протекание болезни. Прико курил с девяти лет, а Юра Шатунов – с шести и не перестает. Поэтому там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось. В этом плане я за него молюсь.

Лично о своей обеспокоенности Разин Шатунову не говорит. Продюсер и певец уже давно не общаются. А на днях стало известно, что Андрей выиграл суд у своего бывшего подопечного. Шатунов лишился права на своих выступлениях исполнять золотые хиты группы «Ласковый май», которые сделали его знаменитым. Иск Юрия, направленный на оспаривание этого решения, был отклонен.

– Сегодня решение вступило в свою законную силу, – сказал нам продюсер. – Я был на приеме у прокурора города Москвы. По этому делу сотрудниками следственного управления были предприняты незаконные действия, эти люди будут наказаны. Разин всегда все выигрывает. А Юре Шатунову я предлагаю обратиться лично ко мне и как можно быстрее, без всяких судебных заявлений. Тогда он получит все свои права обратно. В противном случае он навсегда останется без песен!