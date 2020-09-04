Проклятье "Ласкового мая": Андрей Разин за неделю похоронил двух друзей

Продюсер в шоке от череды смертей солистов «Ласкового мая» и «Фристайла».

Кумиры 1990-х после страшных мучений уходят один за другим. 5 сентября – похороны 47-летнего Александра Прико, бывшего солиста группы «Ласковый май». Несколькими днями ранее на 48-м году жизни скончался солист популярной группы «Фристайл» Сергей Вязовский.

Смерть Сергея Вязовского не стала неожиданностью, поскольку до этого он 5 лет находился, что называется, в вегетативном состоянии – в прямом смысле между небом и землей. В 2015 году у Вязовского случилась коронарная смерть. И несмотря на то, что через полчаса его реанимировали, клетки мозга остались фатально разрушены.

Сергей Вязовский

А вот новость о том, что Александр Прико страдал онкологией, прозвучала для него и его поклонников как гром среди ясного неба. Это было месяц назад, затем музыкант перенес коронавирусную инфекцию, которая и привела к печальному финалу.

– Двоих привез (из Оренбурга. – Прим. Sobesednik.ru), двоих похоронил, – рассказал в интервью Sobesednik.ru действующий продюсер «Ласкового мая» и бывший продюсер «Фристайла» Андрей Разин. – Одного в 21 год (Игорь Игошин, экс-солист «золотого состава» «Ласкового мая». – Прим. Sobesednik.ru), второй не дожил до 47.

Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек «золотого состава» двое умирают. Но я не хочу в это верить и буду говорить о печальном стечении обстоятельств.

Андрей Разин рассказал, что не так давно в проект взяли на работу сына бывшего звукорежиссера «Ласкового мая», который исполнил две песни Александра Прико.

– Я звоню жене Саши, прошу поставить ему эти песни, а она отвечает: «А Саша умер», – вспоминает Разин события последних страшных дней.

Всего же на сегодняшний день нет в живых уже восьми участников первого советского бойзбэнда.

Если говорить о злом роке «Фристайла», то за полгода до Вязовского в возрасте 56 лет умерла другая исполнительница песен «Фристайла» Нина Кирсо, которая также два года находилась в пограничном состоянии – глубокой комы. В июне 2018 года у Нины случился инсульт. Как выяснилось позже, певица страдала гипертонией, беспечно относилась к здоровью и уповала на народную медицину, игнорируя лекарства.

Нина Кирсо

В злополучный день, почувствовав себя плохо, она связала недомогание с возрастными изменениями и гормональным сбоем, который обернулся трагедией. Два года коллеги Нины собирали деньги и пытались вылечить ее в Киеве. Затем перевезли больную в Полтаву, где она и нашла покой.

«Врачи начали нас обманывать. Например, присылают фотографию и говорят: "Нина открыла глаза!" А потом ее сестра приходит и говорит: "Я начала замечать, что у нее один глаз просто приоткрыт. Медики, скорее всего, пальцами открывали ей один глаз и фотографировали!" Представляете, насколько все было цинично!» – вспоминал гитарист группы «Фристайл» Сергей Ганжи.

– Во «Фристайле» работали исключительные профессионалы. Если в «Ласковом мае» репертуар был попроще, то во «Фристайл» брали исполнителей с хорошим голосом. Сейчас остался только Сережа Дубровин – яркий, умный, талантливый. Он тоже очень переживает по поводу смерти Вязовского, – признался нам Андрей Разин.