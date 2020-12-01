"Крупнейший на кладбищах Европы": Разин поставит памятник Евгению Осину

Памятники своему сыну и Жене Осину, похороненным рядом, продюсер Андрей Разин планирует установить почти одновременно.

Поклонники Евгения Осина бьют тревогу. Они утверждают, что после смерти родные и друзья забыли об артисте и даже не навещают его могилу. Со дня смерти певца прошло уже два года, но на кладбище до сих пор не установлен памятник, а лишь стоит деревянный крест, к которому прикреплена фотография Осина.

Sobesednik.ru связался с продюсером Андреем Разиным, который занимался похоронами Осина и лично выкупил место на престижном Троекуровском кладбище.

Андрей Разин

– Ни в каком плачевном состоянии могила Осина не находится, – заверил нас 57-летний Разин. – Я вчера там был, она выглядит так же, как и все остальные нормальные могилы – все чистенько, цветочки лежат. Рядом с Женей похоронен мой сын Саша (наследник продюсера скончался в 2017 году от сердечного приступа в 16-летнем возрасте. – Прим. Sobesednik.ru). Поэтому я регулярно там бываю. Супруга и дочь Евгения Осина тоже приходят к нему на могилу. Так что все в этом плане хорошо.

По словам создателя группы «Ласковый май», работе над памятником Осину мешает пандемия коронавируса. Ведь средства на его установление должны были быть собраны на концерте в память Евгения. А провести его сейчас нельзя в силу установленных властями ограничений, из-за которых продюсеру, раскритиковавшему концерты Басты в пандемию, пришлось отменить выступления «Ласкового мая» в Санкт-Петербурге в начале января.

– На могиле моего сына тоже пока нет памятника, – продолжает Андрей. – Дело в том, что его делают итальянцы – та же фирма, что изготовила памятник Рудольфу Нуриеву. Монумент уже почти готов.

Это сооружение весит 280 тонн, высота – 7,5 метров. Это все ручная работа. Женин памятник будет попроще, уже разработан макет, сделан он будет с душой.

Я выделил средства на захоронение Осина, покупку могилы, мы совместно с родственниками восстанавливали ее после поджога вандалов. А теперь остается только ждать возобновления концертной деятельности. Все средства от концерта, который будет проведен в память о Жене, пойдут на его памятник. Скульпторы ждут поступления средств. Я не могу полностью туда свои деньги вложить, так как могила моего сына стоит почти 3 миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов.

Разин верит, что концерт в память о Евгении Осине пройдет с аншлагом и удастся собрать немалую сумму.

– Мы сейчас думаем, в каком дворце спорта провести это мероприятие, – поясняет продюсер. – «Олимпийский» закрыт, «Лужники» пока тоже не работают. Но мы что-то придумаем. Группа «Ласковый май» и все артисты «Дискотеки Союз» будут выступать бесплатно. Женины друзья – группа «Браво», тоже не попросят гонорар. Так что, надеюсь, сумму соберем большую. Все деньги тут же отправим скульптору.