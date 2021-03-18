Общественная палата сообщила о запрете показа интервью Собчак с Моховым по ТВ

Слухи о встрече Ксении Собчак со скопинским маньяком вызвали настоящий скандал.

Напомним, что 70-летний Виктор Мохов провел за решеткой почти 17 лет. В начале марта в СМИ появилась информация о том, что после своего освобождения преступник принял участие в телевизионном шоу, за что ему якобы был выплачен гонорар 1,5 миллиона рублей, а потом еще 350 тысяч рублей маньяк будто бы получил от одного из изданий.

Эта информация вызвала большой резонанс. Зрители принялись осуждать телевизионщиков за небывалый цинизм. Именно поэтому после появления в Сети фото с людьми, похожими на Ксению Собчак и Виктора Мохова, возник новый скандал.

Сама телеведущая принялась всех уверять, что удивилась не меньше остальных.

«Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была, – написала Ксения в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». – В ресторане «Сахар» я была со следователем, он даже приблизительно по телосложению не похож на маньяка».

Виктор Мохов//фото: соцсети

Пресс-служба «Первого канала», на котором Собчак ведет программу «Док-Ток», информацию о предстоящем показе интервью Ксении со скопинским маньяком официально опровергла.

– Многие почему-то забыли о том, что у Ксении Собчак, кроме эфиров на «Первом канале», есть собственный YouTube-канал, – рассказал Sobesednik.ru эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. – Если она действительно выпустит интервью с маньяком на своем ресурсе, это ее личное дело.

Ее канал не имеет никакого отношения к государству. Это дело ее совести или ее отсутствия.

По поводу репутации Собчак могу напомнить, что на президентских выборах при почти стопроцентной ее узнаваемости в России, лишь 1,5% населения изъявили желание за нее проголосовать. Так что здесь все разговоры о репутации излишни. Россияне уже давно разобрались, кто такая Собчак и какими методами она пользуется при выпуске своего авторского продукта.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ положительно отреагировал на тот факт, что интервью с преступником скорее всего не появится на федеральном канале.

– Да, слухи про гонорары циркулировали, даже миллионные суммы озвучивались, – продолжает Манукян. – Только никто, разумеется, не рассказал, для какого канала готовилось интервью.

Очень рад, что общественный резонанс вокруг истории со скопинским маньяком не позволил выйти в эфир федерального канала передаче с его участием.

Человек четыре года держал взаперти ребенка и подростка, насиловал их, и, конечно, было бы аморально давать ему площадку для выступления на телевидении, пусть даже свое он уже отсидел, – заключил эксперт.