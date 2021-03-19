Нагиева разнесли за роль Чикатило: Зачем из маньяков делать героев? Это позор!

Шоумен Дмитрий Нагиев появился на экране в образе серийного убийцы, и это вызвало грандиозный скандал.

На платформе Okko вышел сериал «Чикатило». В основе многосерийного фильма, состоящего из восьми эпизодов, лежит реальная история двойной жизни маньяка Чикатило и расследования его преступлений.

Имя актера, сыгравшего главную роль, не раскрывали до премьеры первой серии. И теперь, когда стало известно, что самого известного маньяка СССР сыграл Дмитрий Нагиев, он поделился впечатлениями об пережитом опыте.

Серийный маньяк Андрей Чикатило//фото: стоп-кадр YouTube

«Чикатило – откровенная мразь, – приводит слова Дмитрия Нагиева пресс-служба сервиса. – Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа».

Нагиев объяснил: он взялся за эту роль, «чтобы рискнуть»:

– Я не рисковый человек по жизни, а вот здесь попробовал. Думаю, что этот сериал будет бомба, реальная бомба. В том или ином виде это будет шок!

И бомба взорвалась почти сразу, потому что в Сети развернулась жесткая дискуссия о том, а нужны ли вообще такие фильмы – особенно на фоне слухов о готовящемся интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым, который на днях вышел на свободу после 17 лет заключения.

Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу в марте 2021 года//фото: стоп-кадр YouTube

Да и игру Дмитрия Нагиева зрители оценили по полной – от резко положительного до резко отрицательного.

«Могёт! Нагиев – один из лучших артистов современности, универсальный как саперная лопата, – отмечает зритель, которому игра актера понравилась. – Красава! Он смело вошел в ряд с Челентано и Бельмондо: некрасивый красавец – это класс!»

«Видела Нагиева в фильме «Непрощенный», где он Калоева сыграл. Так вот, он там сыграл гениально, в нем вообще ничего из экранного образа Нагиева не было, совершенно другой человек. После этого, думаю, Дмитрию даже роль Чикатило по плечу. Тем более грим отличный», – пришелся по душе сериал женщине в возрасте.

Чикатило был одним из самых страшных преступников СССР//фото: стоп-кадр YouTube

«Иногда не следует так позориться за деньги. Надо найти в себе силы отказаться от трех рублей, чтобы не провоцировать на повтор маньяков и других психически нездоровых людей. Нагиеву было «страшно и отвратительно» играть Чикатило, но ещё страшнее и отвратительнее была мысль об отказе от хорошего гонорара», – и вот тут дискуссия цепляет саму суть выхода фильма.

«Маньяков надо презирать и предавать забвению. А они фильмы снимают да интервью у них берут», – ругается комментатор.

«Надо официально запретить такого рода художественные фильмы, – считает еще один критик. – Помню, в детстве мушкетеров посмотрю и начинаю подражать Д’Артаньяну, шляпа там, шпага воображаемая, все дела. Теперь, наверное, с воображаемым ножиком бы играл».

«Неужели Нагиев играет Чикатило? – не может поверить своим глазам поклонница сериалов. – Это позор!»

«Какое время – такие и герои. Чувство меры потеряли авторы. Зачем делать героев из маньяков?! Хватит документалки про них», – ставит точку зрительница.