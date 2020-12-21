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Юморист Морозов объяснил шокировавший всех призыв сжечь Нагиева и Моргенштерна

Шоу-бизнес
19:06, 21 декабря 2020

Юморист Морозов объяснил шокировавший всех призыв сжечь Нагиева и Моргенштерна
Александр Морозов // Фото: стоп-кадр с YouTube
Александр Морозов // Фото: стоп-кадр с YouTube

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов высказался о Дмитрии Нагиеве как о двуличном человеке. Сделал это юморист в своем новом YouTube-шоу «Пчелка», первый выпуск которого вышел на днях. Также Морозов предложил «сжечь» Нагиева. В тот же котел юморист призвал бросить и рэпера Моргенштерна. Корреспондент Sobesednik.ru выяснила у комика причину его резких заявлений.

В своем интернет-шоу Александр Морозов предстает в необычном для себя брутальном образе. Он комментирует новости в достаточно жесткой форме, нередко используя ненормативную лексику.

– Идет некий разрыв шаблонов не только у зрителей, но и у меня самого, – пояснил нам юморист. – Меня же все воспринимают как милого, доброго, пушистого человечка. А тут такой жестяк начинается. Говорят, что из моих уст очень интересно и необычно слышать ненормативную лексику и какие-то жесткие комментарии. Каналу несколько суток, а у нас уже 10 тысяч подписчиков. Мне объяснили, что для YouTube это очень хорошо.

– В жизни вы часто материтесь?

– Как любой русский человек, конечно, могу что-то такое сказать в сердцах, но по большому счету я не матерщинник. Просто сейчас у нас время хайпа, никуда от него не денешься. Почему-то у меня нет хейтеров пока, я сам удивляюсь.

Кстати, в интернете я начал публиковать видео еще в марте, как только началась пандемия. Я понял, что надо приносить какую-то пользу людям и запустил проект в YouTube «Сказки с Шур Шурычем». Каждый вечер выходил в интернет и читал детям сказки перед сном. Я понимаю, что шоу «Пчелка» сейчас может приносить доход. А от сказок мне его и не надо, этот проект я делаю для души.

В первом выпуске «Пчелки» Александр Морозов вспомнил, как Дмитрий Нагиев однажды обозвал его «говном» на одном из конкурсов, где они вместе сидели в жюри. Хотя за кадром актер вел себя с коллегой достаточно вежливо. В своем видео Александр призвал «сжечь» Нагиева. Однако нам юморист объяснил, что он просто пошутил.

– Многие мне сейчас звонят и спрашивают, почему я такой злой, – недоумевает Александр. – Но мне смешно. Я говорю: «Неужели вы не чувствуете иронию?» Я всех людей люблю.

Наезд на Диму Нагиева был шуткой. Хотя история правдивая. Я пришел на этот конкурс во всем коричневом, и логично, что он меня назвал говном, он такой человек. Но я на него не обиделся, а только поржал.

– Вы также призвали в своем ролике сжечь Моргенштерна. Как к нему вы в жизни относитесь?

– Я не являюсь его поклонником, но послушал его музыку, она круто сделана. Я понимаю, что сейчас модно петь песни, которые ни хрена никто не понимает. Это делает не только он. Но у Моргенштерна потрясающие клипы! Я понимаю его стеб и замечаю, что он делает огромные материальные вложения в свои видео. Я же на телевидении работаю и знаю, что это такое.

Но татуировку на лбу в виде трех шестерок я считаю сатанизмом, – делает замечание Морозов. – Как православный человек, естественно, я всегда буду против этого.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Юмор #новости шоу-бизнеса #новости звезд #Нагиев

Рубрика: Шоу-бизнес

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Александр Морозов // Фото: стоп-кадр с YouTube

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