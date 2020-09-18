"Плевать, что ты артист!": звезде "Кривого зеркала" угрожают коллекторы

У юмориста Александра Морозова из-за пандемии возникла задолженность по ипотеке.

Режим самоизоляции дался нелегко многим артистам, так как большинство из них потеряли работу. А звезда юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов во время карантина еще и чуть было не остался без крыши над головой, так как не имел возможности вовремя вносить платежи по ипотеке. О том, как сейчас у него обстоят дела с банком, артист рассказал в интервью корреспонденту Sobesednik.ru.

5 лет назад Александр Морозов приобрел в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде, за которую платил 18 тысяч рублей в месяц. Но так как во время пандемии артист потерял возможность зарабатывать и не имел никакой подушки безопасности, платеж он просрочил.

– Я стал просить банк об ипотечных каникулах, но они мне мало того что отказали, так еще и коллекторов на меня натравили! – вздыхает 47-летний юморист.

Мне звонили какие-то женщины, угрожали, обзывали по-всякому, – с ужасом вспоминает Морозов. – Я им говорил: «Не кричите на меня. Я артист!» А они: «Нам наплевать, кто ты такой!» Это было так неприятно, просто жесть!

Чтобы как-то приструнить своих обидчиков, Александр Морозов обратился к телевизионщикам.

– Когда мой банк узнал, что, возможно, на телевидении будет сюжет о моей истории, они мне тут же дали отсрочку, – продолжает Морозов. – Но в этом месяце она у меня заканчивается, придется уже внести платеж.

Слава Богу, сейчас я нахожусь на первых своих гастролях после пандемии и смогу заплатить. Но что будет дальше – не понятно, больше пока никаких выступлений не запланировано до Нового года.

Прокатчики ведь рисковать не хотят, никто не знает, будет вторая волна коронавируса или нет. Так что, возможно, придется снова сидеть и курить бамбук.

Александр Морозов также рассказал нам, как его принял зритель после того, как он полгода не выходил на сцену,

– Вчера у нас была премьера спектакля «Зигзаг удачи» в Благовещенске, а сейчас я нахожусь в поезде – еду в Хабаровск, – делится юморист. – У нас уже глубокая ночь, так что вам очень повезло, что вы мне дозвонились. Могу вам сказать, что зрители очень соскучились по нам, артистам. Это так радует!

По большому счету, мы же до пандемии все зажрались – привыкли к полным залам и перестали это ценить.

А коронавирус дал понять, что мы со зрителями – единое целое, и без них мы вообще никто. Поэтому сейчас видеть глаза людей в зале для меня трогательно до слез!