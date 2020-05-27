Дубовицкая без устриц, Воробей без жилья: что юмористы потеряли из-за карантина

Звезды, подхватив волну, которую подняли в своем споре Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров, наперебой высказываются о проблемах с деньгами из-за пандемии. Кажется, еще никогда они не были столь откровенны на эту щекотливую для знаменитостей тему. У одних финансы поют романсы, другие радуются, что успели вовремя отложить на черный день.

До веселья ли сейчас представителям юмористического цеха, Sobesednik.ru узнал у звезд программы «Аншлаг» – ведущей Регины Дубовицкой и артистки Елены Воробей.

– Что касается артистов программы «Аншлаг», то они пока, слава Богу, не голодают, – поделилась с нами 71-летняя Регина Дубовицкая. – На самом деле все артисты откладывают себе на жизнь, и даже те, которые вам говорят, что у них сейчас нет денег. У меня лично тоже с деньгами проблем пока нет. Да и запросы небольшие – устрицы я не покупаю, а на кусок мяса и овощи пока что хватает.

Несмотря на режим самоизоляции, творческая жизнь Регины Игоревны бьет ключом, поэтому и жаловаться ей некогда.

– Мы продолжаем снимать «Аншлаг», вы и сейчас меня застали за работой, – призналась ведущая. – Конечно, процесс сейчас отличается от того, что был до коронавируса. Раньше у меня в зале сидели зрители, а артисты выступали на сцене. Сейчас нет возможности кого-то посадить в зал, поэтому программа немного изменилась. Но надеюсь, что к концу лета мы уже сможем записывать программы в прежнем формате, со зрителями.

Однако, как оказалось, все же не все артисты «Аншлага» могут похвастаться отсутствием денежных трудностей. К примеру, у Елены Воробей заработков практически нет, что не может не наводить артистку на грустные мысли.

– Мы, артисты, третий месяц сидим без работы, но у всех ситуации разные, – констатирует в разговоре с Sobesednik.ru Елена. – Театральным артистам – государственникам, бюджетникам, полагаются выплаты. Нам – самозанятым и ИП-шникам – не полагается ничего. На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая. А я единственный кормилец в семье: у меня дочь, племянники, племянницы школьного возраста, которые уже не попадают ни под какие выплаты. Меня это, конечно же, заставляет нервничать.

Елена Воробей

Елене Воробей даже пришлось выставить на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья. А ведь она так любила наведываться туда летом!

– Конечно, глупо сравнивать уровень жизни селебрити и обычных людей, – признает звезда. – У многих из нас есть объекты недвижимости за границей, мы живем в элитных квартирах. Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать.

Внезапно появившееся свободное время юмористка не теряет зря.

– Сидеть дома и жалеть себя – дело дурное, – считает Елена. – В таких ситуациях, как сейчас, нужно помнить, что есть люди, которым гораздо тяжелее выживать. Нужно протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Волонтёрство – это то, что дает мне сейчас ощущение жизни и какого-то предназначения в этом мире. Я сама вместе с другими добровольцами доставляю продукты первой необходимости тем, кто из-за пандемии не может выходить из дома.