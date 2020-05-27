Дубовицкая без устриц, Воробей без жилья: что юмористы потеряли из-за карантина

Звезды, подхватив волну, которую подняли в своем споре Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров, наперебой высказываются о проблемах с деньгами из-за пандемии. Кажется, еще никогда они не были столь откровенны на эту щекотливую для знаменитостей тему. У одних финансы поют романсы, другие радуются, что успели вовремя отложить на черный день.
До веселья ли сейчас представителям юмористического цеха, Sobesednik.ru узнал у звезд программы «Аншлаг» – ведущей Регины Дубовицкой и артистки Елены Воробей.
– Что касается артистов программы «Аншлаг», то они пока, слава Богу, не голодают, – поделилась с нами 71-летняя Регина Дубовицкая. – На самом деле все артисты откладывают себе на жизнь, и даже те, которые вам говорят, что у них сейчас нет денег. У меня лично тоже с деньгами проблем пока нет. Да и запросы небольшие – устрицы я не покупаю, а на кусок мяса и овощи пока что хватает.
Несмотря на режим самоизоляции, творческая жизнь Регины Игоревны бьет ключом, поэтому и жаловаться ей некогда.
– Мы продолжаем снимать «Аншлаг», вы и сейчас меня застали за работой, – призналась ведущая. – Конечно, процесс сейчас отличается от того, что был до коронавируса. Раньше у меня в зале сидели зрители, а артисты выступали на сцене. Сейчас нет возможности кого-то посадить в зал, поэтому программа немного изменилась. Но надеюсь, что к концу лета мы уже сможем записывать программы в прежнем формате, со зрителями.
Однако, как оказалось, все же не все артисты «Аншлага» могут похвастаться отсутствием денежных трудностей. К примеру, у Елены Воробей заработков практически нет, что не может не наводить артистку на грустные мысли.
– Мы, артисты, третий месяц сидим без работы, но у всех ситуации разные, – констатирует в разговоре с Sobesednik.ru Елена. – Театральным артистам – государственникам, бюджетникам, полагаются выплаты. Нам – самозанятым и ИП-шникам – не полагается ничего. На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая. А я единственный кормилец в семье: у меня дочь, племянники, племянницы школьного возраста, которые уже не попадают ни под какие выплаты. Меня это, конечно же, заставляет нервничать.
Елене Воробей даже пришлось выставить на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья. А ведь она так любила наведываться туда летом!
– Конечно, глупо сравнивать уровень жизни селебрити и обычных людей, – признает звезда. – У многих из нас есть объекты недвижимости за границей, мы живем в элитных квартирах. Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать.
Внезапно появившееся свободное время юмористка не теряет зря.
– Сидеть дома и жалеть себя – дело дурное, – считает Елена. – В таких ситуациях, как сейчас, нужно помнить, что есть люди, которым гораздо тяжелее выживать. Нужно протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Волонтёрство – это то, что дает мне сейчас ощущение жизни и какого-то предназначения в этом мире. Я сама вместе с другими добровольцами доставляю продукты первой необходимости тем, кто из-за пандемии не может выходить из дома.