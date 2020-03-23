"Восхищаюсь!": Елена Воробей поздравила Петросяна с рождением ребенка

Радостная новость о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой еще 13 марта родился ребенок, облетела СМИ. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

Сергей Жорин, адвокат Евгения Петросяна в бракоразводном процессе (с Еленой Степаненко артист продолжает делить имущество), не стал открывать тайну рождения малыша у Евгения Вагановича. Но корреспондент Sobesednik.ru дозвонился до коллеги Петросяна – Елены Воробей.

Елена Воробей // Global Look Press

Не исключено, что Петросян и Брухунова по примеру многих звезд могли воспользоваться услугами суррогатной матери. Косвенно на это указывает то, что в последние девять месяцев Татьяна не была замечена с округлившимся животиком. При этом она регулярно публиковала фотографии на своей страничке в соцсети, на которых была в отличной спортивной форме, без намека на беременность.

Вот и Елена Воробей была приятно удивлена, прочитав новость о рождении ребенка у пары.

– Я слышала эту новость, – говорит 52-летняя Елена. – Татьяну я видела в Петербурге, по-моему, осенью прошлого года. Уже в голове пыталась подсчитать, сколько прошло с тех пор… Но тогда не было совершенно ничего заметно! Я даже вспомнила анекдот на эту тему: едет женщина, стоя в общественном транспорте, а молодой человек рядом с ней сидит. Она ему говорит: «Написано же, что это места для беременных!» Он ей отвечает: «Ну вы же не беременны!» А она: «Как это не беременна?! Уже два часа как!»

Как бы там ни было, Воробей будет только счастлива, если новость о пополнении в семье Петросяна и Брухуновой подтвердится. Ведь, на ее взгляд, это очень гармоничная пара, заслуживающая счастья.

– Я с восхищением отношусь к нестандартным парам, – продолжает юмористка. – Потому что счастья заслуживают люди любого возраста, а у артистов возраста вообще нет. Сейчас однозначно бросается в глаза, как Евгений Ваганович рядом с Татьяной стал прекрасно выглядеть, он помолодел. Чтобы это увидеть, мне даже хрусталики на глазах не нужно было менять (в прошлом году Елене Воробей из-за проблем со зрением сделали операцию на глазах. – Ред.). А вот Татьяну я той осенью как следует не рассмотрела, поэтому и легла под нож, – смеется Елена.