Евгений Петросян помирился с Еленой Степаненко

Телеканал «Россия 1», в эфире которого до громкого развода работали в одних и тех же проектах Елена Степаненко и Евгений Петросян, в честь международного женского дня ненадолго объединит экс-супругов.

6 марта на телеканале «Россия 1» состоится премьера юмористического концерта из нового цикла «Елена Степаненко приглашает», о котором ранее писал Sobesednik.ru. Он будет называться «Ирония весны». Как говорится в пресс-релизе «России 1», в концерте примут участие Елена Воробей, Новые русские бабки, Сосо Павлиашвили, Игорь Маменко, Сергей Дроботенко. Артисты будут петь, шутить и разыгрывать миниатюры.

А 8 марта ответный удар нанесет Евгений Петросян другим праздничным шоу – «Петросян и женщины 2020».

«Прозвучат советы мужчинам о том, как поэффектней поздравить своих женщин, а женщинам – как лучше управлять мужчиной, зная, где какой «датчик» у него находится!» – обещают авторы шоу.

Причем среди заявленных участников – примерно те же лица, что и у Степаненко. В обоих проектах, например, фигурирует Елена Воробей. Но у Петросяна к ней присоединятся: Александр Морозов, Карен Аванесян, Михаил Вашуков, Игорь Христенко и др.

Как следует из описания концерта Петросяна, в нем появится и сама Елена Степаненко. То ли съемка шоу прошла еще до окончательного расставания супругов, то ли они смогли договориться о разовой совместной работе, несмотря на все разногласия.

В любом случае сейчас Петросян и Степаненко остаются в состоянии войны, и примирение их случится только на телеэкране и на один вечер.

Лена Горячева