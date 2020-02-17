Друг Евгения Петросяна назвал дочь юмориста Викторину неблагодарной

Писатель-сатирик Георгий Териков дружит с Евгением Петросяном почти пятьдесят лет. Поэтому активно следит за его бракоразводным процессом с Еленой Степаненко.

Георгий Териков считает, что Петросян ведет себя со Степаненко слишком мягко. Об этом, а также о его взаимоотношениях с Татьяной Брухуновой и ее беременности друг юмориста откровенно рассказал нашим журналистам.

— Георгий, вы видели всех жен Петросяна. Как вы считаете, Татьяна Брухунова его любит?

— Трудно сказать. Она — тихая девочка. Я живу неподалеку от его офиса, и мы видимся очень часто. Танечка все время сидит там. Она очень скромная девушка. Всем нравится, когда молодая девушка находится рядом. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. (Улыбается.) Что касается самой Татьяны, то, думаю, у нее такие же чувства, как у всех молодых девушек, которые выходят замуж за старичков. Конечно, ей хочется чего-то необыкновенного.

— Как думаете, сам Петросян счастлив сейчас?

— Он счастлив, а почему нет? Единственное, его возмущает, что появляются разные слухи. Например, что он предложил Степаненко миллиард рублей отступных за то, чтобы она дала ему развод. Он мне сказал: «Во-первых, у нас все счета арестованы, а во-вторых, я никогда не видел таких денег. Как я мог их предлагать?»

Я вообще считаю, что со Степаненко ему нужно быть построже. Ленка живет в квартире, где находятся все коллекции, а Петросяна туда не пускают, чтобы он не украл чего-нибудь. А она что, не может украсть? Она же там живет! Надо опечатать квартиру. Я бы на месте Петросяна такую бучу поднял! Как это так: в квартире живут посторонние люди. Он просто мягкий человек.

— А где же Степаненко жить — на улице?

— У нее немало квартир. Четыре или пять, если не больше. Я знаю квартиру в Сочи, в которой сам был. Ее Петросян подарил Степаненко при мне. В Питере есть квартира и в Москве несколько. Но она живет там, где все богатство: книги, картины, антиквар[иат]. Петросян же хотел, чтобы там музей был, а теперь видите, как все получается. Он не собирался ничего забирать. Для чего ему все это?

— Вы активно поддерживаете Петросяна на съемках ток-шоу. Как он к этому относится?

— Не слишком хорошо. Однажды чуть не убил. (Смеется.) Как-то на передаче у меня спросили: «Как вы считаете, Петросян хочет еще детей?» А перед этим был разговор про его дочь Викторину, с которой у него сложные отношения. И я ответил: «Конечно, нет. Его и эта дочь достала». Он звонит: «Я тебе говорил такое? Нет! А что же ты так сказал? Как же ты мог? Люди подумают, что я не люблю детей!» А он действительно этого не говорил. Просто у меня к слову пришлось.

Георгий Териков за кулисами одного из телешоу

— У Петросяна с Викториной всегда были хорошие отношения?

— Он при мне женился, тогда был 1968 год, вскоре родилась дочка. Потом его жена умерла очень быстро. И он остался с Викториной один. Помню, на концерты брал. Потом ее увезли в Америку: он видел ее очень редко, потому что не мог летать. Когда находишься друг от друга далеко, постепенно отвыкаешь. Но он всегда ей помогал.

А она оказалась не очень благодарной. Посудите сами! Я пенсионер, мне 90 лет — а что, я должен помогать своим детям или они мне? Да сколько можно! Он ей дом в Америке купил, поднял внуков. А они же ему ни на копейку ничего не сделали. Я в газете читал, что они требуют со Степаненко оставить библиотеку... А почему? Он что, умер?

— Как вы считаете, если Брухунова родит Евгению Вагановичу второго ребенка, он потянет?

— Если она родит, то почему же не потянет. Он зарабатывает хорошо. С одного концерта получается столько, сколько у вас зарплата за три месяца.

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По словам художника, после рождения малыша юморист скинет как минимум тридцать лет

В советское время Георгий Териков написал Евгению Петросяну смешной монолог, в котором заменил все матерные слова на названия городов. Однако из-за этого номера карьера Евгения Вагановича едва не закончилась:

— Суть номера в том, что все грубые слова заменялись названием городов, — рассказывает Георгий. — Например: «Где шатаешься ночью, Тюмень?» А жена отвечает: «А тебе какое дело, Осло?» В одной из строчек были такие слова: «Ах, ты ругаешься, Конотоп несчастный!» Женя поехал с этим номером на гастроли. Везде смех, гром аплодисментов. Однажды его пригласили выступить в кремлевском зале, где проходил концерт от Московского областного комитета партии. Петросян выходит с этим номером, зрители начинают смеяться. Вдруг Петросян произносит строчку: «Ах ты смеешься, Конотоп несчастный?» И в зале — тишина. До конца номера не раздалось ни одного хлопка. Женя пришел за кулисы растерянный, не мог понять, почему зрители не реагировали. И тут ему говорят: «Что ты сказал? Конотоп — фамилия первого секретаря обкома партии, который сидел в зале!» Женя перепугался: было такое время, что могли загубить карьеру. Но, к счастью, этого не случилось.