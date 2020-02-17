Удар по Петросяну: Елена Степаненко запускает новое телешоу

Как стало известно Sobesednik.ru, Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу на телеканале «Россия 1».

После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко недолго сидела без дела. По нашей информации, самой известной юмористке страны предложили стать ведущей нового шоу, которое будет выходить на канале «Россия 1». Елена Григорьевна уже дала согласие на участие в проекте.

— Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг, — сообщили наши источники. — Поэтому телевизионное начальство разных каналов разными способами пытались «заманить» ее к себе. Вначале Елена Григорьевна отказывалась от всех предложений, а сейчас согласилась. Премьера намечена на ближайшее время. Шоу Степаненко, понятное дело, будет юмористическим.

Юмористка таким образом нанесет по бывшему мужу новый удар. Ведь недавно холдинг ВГТРК, объявив о закрытии программ «Утренняя почта» и «Сам себе режиссер», сообщил и о приостановке съемок шоу Евгения Петросяна «Смехопанорама».

Пока съемки проекта Степаненко держат в строжайшем секрете. Но как нам стало известно, за свою работу Елена Григорьевна попросила солидный гонорар с шестью нулями, и руководство «России 1» ее пожелания выполнило.

Помимо нового шоу, Елена Григорьевна вернулась к гастрольной деятельности. В конце февраля звезда выступит в Подмосковье, а спустя время — в Москве и Санкт-Петербурге. Цены на билеты весьма доступные — наверное, поэтому их раскупают весьма охотно.

— У меня сейчас все в порядке! — не так давно призналась в интервью Sobesednik.ru сама Елена Степаненко. — Если не копаться в этой истории (развод с Петросяном. — Авт), у меня все хорошо. Главное же, что у тебя в душе. А у меня в душе все прекрасно.