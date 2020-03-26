Ребенок Петросяна мешает Дубовицкой работать над новой программой

Известная телеведущая Регина Дубовицкая принялась за сценарий своей новой программы. Но то и дело бессменную ведущую «Аншлага» отвлекают вопросами о рождении ребёнка у Евгения Петросяна. Регина Игоревна настоятельно просит журналистов больше не беспокоить её по этому поводу.

– Про Петросяна говорит не буду, — выпалила Регина, услышав мой голос в телефонной трубке. — Мариана, о чём угодно меня спрашивай, хоть о коронавирусе, но только не о Петросяне! Мне нет никакого дела, кто у него родился. Что ни звонок, то Петросян и Петросян. Поэтому я и подумала, что ты тоже меня спросишь, а поздравила ли я Евгения Вагановича...

– Регина, я буду счастливым исключением, по другому поводу звоню. Как у вас дела?

– Дела замечательно. График свой рабочий я не меняла. Знаешь, мне даже нравится, что мы уходим на карантин, так как я буду сидеть целую неделю писать сценарий новой программы. Вот как раз повод не выходить из дома.

– А всем необходимым запаслись?

– Если ты о гречке, то мы её не покупаем, кашу я вообще не люблю. Муж купил пару банок горошка и кукурузы.

Мы брали это ещё до первого закупочного периода, а сейчас уже вторая волна идёт, с полок всё снова сметают. Не во всех магазинах, правда. Народ наш переживал множество лишений, поэтому в людях генетически заложена боязнь голода. Достаточно вспомнить блокаду, а если отмотать историю ещё назад, то и гражданская война, и голодный 1929 год, когда коллективизация началась. Так что запасливость у нас в крови. Поэтому если у кого-то есть время, то почему бы и не купить продукты. Лишь бы потом их не пришлось выбрасывать.

– Регина, что можете посоветовать своим зрителям в это сложное время?

– Делайте, как должно – и будет, как будет! Надо соблюдать меры гигиены, что всегда важно. Не надо паниковать, а стоит решать проблемы по мере их поступления. Если кому-то пришлось сейчас остаться дома, беды в этом не вижу. Наоборот, есть возможность побыть рядом со своим близкими. Дела по дому всегда найдутся. Но и важно оставаться в тонусе, смотреть добрые фильмы, читать хорошую литературу.

– И сохранять чувство юмора?

– Оооо! Ты о чём говоришь, это вообще не обсуждается. Если человек потерял чувство юмора, то ему конец!