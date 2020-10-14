Не узнать: звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов сбросил 40 килограммов после операции

Известный артист эстрадного юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов всегда был полным, разумеется, это негативно отражалось на его здоровье и самочувствии. Между тем именно полноте, наделившей его сценический образ особенной харизмой, Морозов во многом обязан своей популярностью. 140 килограммов живого веса при росте всего в 164 сантиметра – заводной толстяк, каким его знали миллионы российских зрителей, похоже, больше никогда не будет прежним.

Не так давно артист решился на довольно радикальный способ борьбы с лишним весом и решил худеть с помощью операции на желудке. Более того, операция уже принесла первые плоды – после нее Морозов сбросил 40 килограммов, но планирует избавиться еще хотя бы от 20.

«Я был полным всегда. Мне кажется, что я никогда не будут худым, тем более, что я очень ленивый человек. Худеть в спортзале и сидеть на диете – это не для меня. В результате мне провели операцию по гастрошунтированию. Это обратимая процедура, при желании я могу вернуть первоначальный объем своего желудка и снова стану прежним. Большинство российских и иностранных звезд, которые в прошлом были полными, пошли на такую операцию, но просто врут поклонникам, что похудели с помощью диет и занятия спортом. Мне кажется, что таким враньем они вредят людям, которые тоже хотят избавиться от лишнего веса», – признался 47-летний артист в беседе с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

Кроме того, как отметил юморист, мысли о похудении посещали его уже довольно давно, однако многие коллеги по сцене, в том числе и мэтр эстрадного юмора Евгений Петросян, отговаривали его от такого шага, уверяя, что вместе с лишним весом, он избавится и от своего неповторимого шарма. К счастью, все их прогнозы не оправдались. Впрочем, после операции Морозов не перестал вести нездоровый образ жизни, употреблять спиртное и курить. Все это спровоцировало новые проблемы со здоровьем, и однажды с ним приключилось сильное кровотечение, которое было спровоцировано язвой.