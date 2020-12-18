Прокуроры не дадут Моргенштерну съесть деда

Обилие запретительных законов сносит крышу отдельным прокурорам. В пятницу прокуратура Петербурга подала в Колпинский райсуд несколько исков с требованием запретить ряд японских анимэ-мультиков, в числе которых один из самых популярных в мире «Тетрадь смерти». Вишенкой на прокурорском торте выглядит требование проверить песню взлетевшего в этом году к вершинам популярности рэпера Моргенштерна «Я съел деда».

«Я съел деда» – молодежный мем, появившийся, судя по всему, еще два года назад под интернет-картинкой с изображением актера Алексея Гаврилова (Гоша из сериала «Универ»). Потом мем перекочевал в соцсети, где приобрел статус жаргона, не несущего особого смысла. Там его, видимо, и заметил Алишер Моргенштерн, сочинив одноименную песню. В питерской прокуратуре, не иначе, поймали детей или внуков за прослушиванием песни с этим приколом, решили, что они тут же побегут жрать своих дедов, возбудились не на шутку сами и возбудили суд.

С мультами, вероятно, та же история: домашним не понравилось, что дети смотрят какие-то неправильные сюжеты, они вспомнили, кем работают, и решили спасти Россию. В «Тетради смерти» летают всякие части человеческого тела, показана смерть людей (боже, что нам теперь делать с фильмами про войну?), и нетрадиционные сексуальные отношения (ну это уже классика государственного недовольства). Анимэ «Токийский террор» – о том, как двое подростков терроризируют целый народ. И так далее.

В соцсетях до сих пор люди делятся адским списком советских партийных ханжей, где напротив «вредных» рок-групп с мировыми именами было написано «насилие», «секс» или что-то подобное, что они якобы «пропагандировали». Можем повторить?

Когда далекие от творчества и субкультур ханжи пользуются своей властью, чтобы реализовать фантазии о воссоздании худсоветов, это очень печально. Речь тут идет не о законах, а об одном мнении конкретного прокурора, подтвержденного мнением конкретного судьи. По сути на откуп двум облеченным полномочиями людям отдается решение вопроса о степени вредности того или иного произведения, после чего вся Россия должна резко перестать это слушать или смотреть, дружно признавая вредоносным. Хотя мы уже пожили и точно знаем, что в этом мире вредно практически всё. В том числе запреты.

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров.