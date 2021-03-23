"Мне захотелось жить": о чем Мохов и его жертвы рассказали в интервью Собчак

На YouTube-канале Кении Собчак все-таки вышел фильм о скопинском маньяке – «Разговор на свободе».

Виктор Мохов, отсидевший 17 лет в колонии строгого режима (что было максимальным сроком наказания на 2005 год по ч.2 ст. 126 УК РФ – за похищение двух или более лиц и насильственные действия сексуального характера), все-таки дал большое интервью Ксении Собчак. Хотя сама телеведущая до последнего отрицала эти слухи.

О годах, проведённых в заключении, Мохов сказал Собчак так: «Времени сожалеть или рефлексировать у меня не было. Ну оступился немножко, с кем не бывает. Что теперь, всю жизнь страдать?»

В фильме Собчак два главных героя – сам Виктор Мохов и одна из его жертв, Екатерина Мартынова. Женщина рассказала о пережитом ужасе и о том, что стало с ней после освобождения из плена скопинского маньяка.

Напомним, что Мохов протяжении 4 лет держал Катю Мартынову и Лену Самохину в своём бункере близ города Скопин Рязанской области.

30 сентября 2000 года Самохина и Мартынова возвращались после вечеринки, когда 53-летний Мохов предложил подвезти их на машине. Девочки согласились, не подозревая тогда, что совершают роковую ошибку. Мохов увёз девушек в неизвестном направлении, закрыл в подвале и насиловал на протяжении 4 лет по несколько раз в день.

Виктор Мохов в интервью Собчак оправдывает себя тем, что сразу причислил Катю и Лену к девушкам лёгкого поведения и был рассержен, когда после выпитого вместе вина они отказали ему в интиме. По его мнению, садясь в машину к незнакомцу, девушки соглашаются на «продолжение» априори.

Мохов рассказал, что получил первый сексуальный опыт в возрасте 29 лет, до этого времени женщины его не замечали.

Мужчина всегда выбирал ярких молодых красавиц, а на него обращали внимание «серые мышки». Однажды друг Мохова сказал «Руби сук по себе», имея ввиду, что товарищу нужно снизить планку при выборе спутницы. Данные слова задели Виктора, и он решил, что взаимность – это «вовсе не обязательный» элемент отношений.

Екатерина Мартынова, жертва скопинского маньяка

С 2001 по 2005 год девушки отмечали все праздники вместе со своим обидчиком, готовили несколько блюд и сидели втроём, будто они... обычная семья, и ничего страшного не происходит.

Катя призналась, что до встречи с Моховым была девственницей. На фоне стресса у неё появились проблемы по женской части, и от насильника она не забеременела. Лене повезло меньше: она рожала прямо в бункере. «Заботливый отец» принёс Кате книгу для акушеров, чтобы та сумела принять роды у подруги.

Через некоторое время после рождения ребёнка Мохов отнял его у матери и подбросил под дверь квартиры пятиэтажки. Судьба мальчика до сих пор неизвестна.

Лена категорически против публичных разговоров о трагедии молодости, сразу после разоблачения маньяка и своего освобождения она перестала общаться с подругой по несчастью и до сих пор старается не вспоминать о том, что с ними сделал Мохов. Девушка работает преподавателем английского языка. И Мохов, как ни странно, относит это к своим заслугам, ведь это, мол, именно он приносил в бункер иностранные учебники и словари.

Катя вышла замуж и стала мамой. Она, напротив, считает: история скопинского маньяка должна иметь максимальную огласку, чтобы другие девушки вели себя осторожнее.

«Я была стеснительной трусихой, бесхарактерной. После 4 лет насилия и унижений мне так захотелось жить, во мне всё перевернулось в один момент. Этот бункер сделал меня сильной, жёсткой, малоэмоциональной», – рассказала Катя Мартынова в интервью Собчак.

В будущем Екатерина планирует создать фонд помощи женщинам, ставшим жертвами насилия.

Дубиницкая Анна.