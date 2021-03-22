"Мне неинтересно мнение людей": Мать Собчак отреагировала на фильм о Мохове

Сегодня на YouTube-канале телеведущей Ксении Собчак вышло интервью со скопинским маньяком. Многие осудили журналиста за то, что она показывает «чудовище», рассказывает о его деяниях. Мать Собчак Людмила Нарусова не видит в фильме дочери ничего предосудительного.

Скопинский маньяк Виктор Мохов не так давно вышел из тюрьмы, отсидев 17 лет. Мужчина держал в «сексуальном» рабстве двух несовершеннолетних девушек. Общественность разделилась на два лагеря: одни хвалят Ксению Собчак за такую сложную работу, другие же осуждают за «хайп» на страшном преступлении.

– Я еще не смотрела фильм, – говорит Нарусова. – Мне неинтересно мнение людей, что они там пишут, я вот не понимаю, зачем сняли фильм про Чикатило? Еду по Арбату, а там реклама на всю улицу... Этого я не понимаю.

Людмила Нарусова // Фото: Global Look Press

Музыкальный продюсер и юрист по образованию Андрей Разин против того, чтобы о таких преступниках показывали фильмы. Создатель «Ласкового мая» лично общался со следователем, который вел дело Чикатило, поэтому точно знает, чем влечет за собой «популяризация» насилия.

– Такие фильмы порождают таких же преступников. Собчак провоцирует людей, на ее совести будут жертвы, которых после этого фильма маньяки также будут удерживать, – считает Разин. – Надо о таких людях забывать, чем меньше о них говорим, тем лучше. Битцевский маньяк говорил: «Моя задача была – превзойти Чикатило». Я как-то разговаривал со следователем по особо важным делам, который вел дело Чикатило и его сына, – Амурхан Хадрисович Яндиев считал, что подобное освещение и провокации побуждает маньяков гоняться за славой и показать, кто круче: «Я бы тоже мог многое рассказать, но этим самым мы подстрекаем маньяков к дальнейшим действиям». Эта очень тонкая тема, рассказывать и показывать этот ужас точно нельзя – это провокация. Со стороны Ксении Анатольевны этот поступок безрассудство и сумасшествие, нельзя «хайпить» на таком горе.