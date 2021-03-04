Люди бомжового вида: Нарусова прокомментировала свое скандальное высказывание

Недавняя громкая история с сенатором Людмилой Нарусовой, которая приходится матерью известной российской телеведущей, блогеру, журналисту и бывшему кандидату в президенты Ксении Собчак, получила продолжение в студии радиостанции «Эхо Москвы». Людмила Борисовна появилась в студии, чтобы подробно рассказать о нашумевшем случае с ее неоднозначным высказыванием в адрес участника одиночного пикета у здания Совета Федерации, которого она назвала человеком «бомжового вида».

Стоит напомнить, что после этих слов Нарусовой одним из первых и довольно бурно отреагировал телеведущий Владимир Соловьев, причем сделал он это в весьма язвительной форме. На своей страничке в социальной сети Instagram Вдадимир Рудольфович опубликовал фото дочери сенатора Ксении Анатольевны, стоявшей с одиночным пикетом в Москве, держа в руках плакат с лозунгами против российского президента.

«Разберитесь с дочерью», – таким призывом к Нарусовой сопроводил Соловьев свою публикацию.

Разумеется, эта история довольно быстро обрела широкий общественный резонанс, причем, не только усилиями Соловьева, но и стараниями ряда изданий. Сама же сенатор при этом отмечает, что не пыталась выступать против пикетов в принципе, а лишь высказала свое личное мнение по поводу позиции человека, который пришел требовать суда над Горбачевым и его последующего расстрела. В связи с этим Нарусова даже привела параллели с пикетчиками, выступающими в поддержку оппозиционера Алексея Навального, отметив, что человек с плакатом подобного содержания вряд ли бы смог надолго задержаться у здания верхней палаты парламента.

«Прежде всего, это из разряда передач НТВ, вроде «Ты не поверишь». Почему, если я говорю о конкретном факте, необходимо сразу же вспоминать всех пикетчиков? И, тем более, когда самые ретивые и не совсем добросовестные журналисты начинают заявляют, что Нарусова, дескать, хочет отменить пикеты.

История этого вопроса довольно проста. Это произошло 2 марта, как раз во время заседания нашего комитета. Хочу также напомнить, что это была юбилейная дата – 90 лет Михаилу Горбачеву. В этот день я направляюсь на заседание, а на ступеньках стоит человек, я готова это совершенно спокойно повторить, бомжового вида (не расчесанный, не очень чистый и прочее) с плакатом, на котором он обвиняет Горбачева в работе на мировой империализм и сионизм, а также требует его судить народным судом. Я не в курсе, от чьего имени он выступает. И еще требует расстрелять. То есть, какой-то вообще маразматичный текст.

Что же касается моей реакции, то она касалась не пикета в принципе, а того, что если этот человек в течение какого-то времени находится на ступеньках Совета Федерации, а у нас там серьезная охрана против всего. Я представляю, если бы, к примеру, человек там встал с пикетом в поддержку Алексея Навального или похожего содержания, он бы там и 10 минут не простоял. А этот спокойно стоит. И стоит довольно долго, и, к слову, не один день стоит, ранее он появлялся с другими лозунгами.

В результате, уже после заседания комитета, я высказала свое личное мнение, что в принципе не возбраняется, о том, что это происходит вместо того, чтобы высказать поздравления в адрес первого президента (СССР). И тем фактом, что он продолжает стоять там, мы словно даем свое молчаливое согласие на все, что он предлагает», – отметила Нарусова.