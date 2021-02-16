Семейная сцена: фонарик Собчак против антизападной мглы Богомолова

В том, что в День всех влюблённых ровно в 20:00 Ксения Собчак вышла по призыву главы штаба Навального Леонида Волкова на Патриаршие пруды с фонариком в знак поддержки политзаключённых, не было бы никакой неожиданности, если бы её муж режиссёр Константин Богомолов не выступил накануне с нашумевшим антизападным манифестом.

Объявив в манифесте о воцарившемся на Западе «этическом рейхе», Богомолов, похоже, вовсю играет свою партию в России. Если не политическую, то карьерную.

Модный режиссёр продемонстрировал интеллектуальные мускулы: не только, мол, голых баб для платных стрим-сервисов снимать умею, но и слова в предложения складываю не менее монументально, чем Карл Маркс.

И будущее человечества вижу как жрец, как оракул. Стало быть, и на собственное локальное будущее в российском высокопоставленном истеблишменте претендую. Прямо вот лояльности не ждите, но акценты будут расставлены правильно. К тому же подобострастная лояльность теперь и не в чести: 450 одинаковых гуттаперчевых депутатов, которых используют для штамповки нужных законов и пропаганды, вызывают рвотный рефлекс даже у тех граждан, кто искренне считает западную толерантность главной угрозой России.

В отличие от мужа, Ксения Анатольевна, как известно, рождённая непосредственно в гнезде, из которого вылупилась нынешняя российская вертикаль, продолжает протестную активность. Это в совсем младые годы, как ведущая «Дома-2» или ещё раньше, как главная светская тусовщица-бездельница столицы, она казалась недалёкой и пустой барышней.

Но в качестве политика и, между прочим, кандидата в президенты России Ксения Собчак совершенно не глупа.

Зная её характер, сложно представить ситуацию, что мужчина ею крутит как хочет. Однако на фоне манифеста мужа, похоже, иной роли, кроме как светить фонариками в компании с Татьяной Лазаревой, и не осталось. По крайней мере пока.

Фото: Instagram

Богомолов старается максимально дистанцироваться от Навального, подавая сигналы борцам за вечную нашу «стабильность»: мол, я, ребята, свой. Хоть и не согласен с лютой инквизицией и опричниной, готов признать, что не эта тема сейчас актуальна и опасна для человечества. А вот Собчак, у которой с Навальным были разногласия по меньшей мере начиная с протестов 2012 года, наоборот, подсвечивает фонариком проблемы не планетарно-цивилизационного, а весьма местного уровня вроде ОМОНовских дубинок, которыми лупят отечественных инакомыслящих. Это благородно, но как-то, получается, приземлённо-неглубоко на фоне вылитой в бронзе альфа-философии Богомолова.

Семья эта, бесспорно, неординарных и талантливых людей, привыкших очень эффектно самовыражаться (вспомните хотя бы их свадьбу с катафалком). С такими способностями обоих в области креатуры понять, играют они друг с другом, используя нас как зрителей, или это общая партия на двоих по заранее написанному семейному сценарию, сложно, но интересно. Будем следить за дальнейшими их манифестами и акциями, тем более что в этом сценарии в ближайшее время аки тень отца Гамлета могут появиться люди солидные и влиятельные.

Малая Бронная мала для масштаба Константина и Ксении. Жизнь в России намного драматичнее, чем можно показать в маленьком театре, поэтому вершить громкие постановки лучше прямо так. Без сцены, кулис и искусственных декораций.

Эти двое не только сами себе режиссёры и актёры, но и осветители: какое глобальное зло подсветить – гугл с фейсбуком или путинских олигархов с доморощенными силовиками, они решают сами в зависимости от конъюнктуры и настроения в VIP-ложах.

Пока получается так, что проблему отсутствия политической свободы в России Ксюша подсветила маленьким фонариком, а на проблему перегибов с толерантностью в США Костя направил мощный театральный прожектор.