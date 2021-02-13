"Ок, бумер": Богомолову ответили на его манифест о "фем-фанатиках и экопсихопатах"

Пользователи соцсетей объявили сбор подписей под открытым письмом к режиссеру Константину Богомолову, которое было опубликовано в «Новой газете» в ответ на его манифест под заголовком «Похищение Европы 2.0».

В своем тексте Богомолов, следуя консервативным трендам, взялся ругать «новую этику» и «новый нетрадиционный тоталитаризм».

По его убеждениям, от засилья новых культурных норм не продохнуть обвыкшим в предыдущей повседневности творцам. Режиссер не чурается сравнений с рейхом и националистами.

«Национал-социализм в прошлом. Перед нами этический социализм. Квир-социализм. Siemens, Boss и Volkswagen превратились в Google, Apple и Facebook, а "нацики" сменились столь же агрессивным и так же жаждущим тотального переформатирования мира микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов», — неистовствовал Богомолов в манифесте.

На публикацию мужа Ксении Собчак уже ответил редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов. Политические аргументы режиссера он называет наивными, а критику «новой этики» — конъюнктурной.

«Критика европейской толерантности, которая будто бы "разрушает вековой договор" и "создает новый этический рейх" становится фоном, на котором ницшеанский омоновец пинает свою жертву в живот», — размышляет Мартынов.

А вот сетевая общественность не стала вдаваться в смысл колумнистики Богомолова и составила текст открытого письма к режиссеру из двух слов:

«Ок, бумер».

Под посланием уже подписались более 500 человек.

Обращение «Ок, бумер» часто используется по отношению к зрелым людям, с которыми молодые предпочитают не спорить из-за негибкости убеждений первых.