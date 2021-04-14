Следователь запросил для главреда DOXA запрет на выход из дома и пользование Сетью

У Басманного суда в Москве проходит «народный сход»* в поддержку журналистов студенческого СМИ DOXA, передает телеканал Sota. В редакции и у сотрудников издания с утра проходили обыски.

По информации главы адвоката и правозащитника Павла Чикова, следствие запросило в отношении редактора журнала Армена Арамяна запрет определенных определенных действий.

Арамяну хотят запретить выходить из дома с 0 часов до 23 часов 59 минут; запретить без разрешения общаться с кем угодно, кроме своего защитника, сотрудника органа предварительного следствия, контролирующего органа и близких родственников.

Также ему хотят запретить пользоваться интернетом и другими средствами связи, отправлять и получать почтовые и телеграфные сообщения, кроме корреспонденции от силовых органов.

«Очевидно, в отношении других фигурантов ходатайства о запрете определенных действий будут идентичными», — пишет Чиков. Среди них Наталья Тышкевич, Владимир Метелкин, Алла Гутникова.

Речь идет о деле, по которому массово допрашивали подростков в Москве, Петербурге и других российских регионах.

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