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Байден о санкциях, СВР о "бреде", МВД о "бомбическом маразме". Главное к 16 апреля

Политика
09:02, 16 апреля 2021

Байден о санкциях, СВР о "бреде", МВД о "бомбическом маразме". Главное к 16 апреля
Джо Байден // Фото: Global Look Press
Джо Байден // Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден выступил с обращением, объяснив введение новых санкций против России. Он сказал, что предупредил Владимира Путина о последующем ответе на действия Кремля ещё во время их телефонного разговора, который он назвал «откровенным и уважительным». Также американский лидер добавил, что ограничения против России могли бы быть куда серьезней, но пока он решил не спешить в надежде на дальнейший диалог:

«Я ясно дал понять Путину, что мы могли зайти дальше [в вопросе санкций], но я решил этого не делать. Я решил действовать соразмерно (...) США не стремятся к эскалации конфликта с Россией, мы хотим предсказуемых и стабильных отношений.

(...) Главное, что я хочу сказать, — мы заинтересованы в совместной работе и сотрудничестве с Россией, но если Россия будет нарушать интересы США, мы будем реагировать должным образом. Мы будем защищать наш народ, наших союзников, наши институты» (перевод «Дождя»).

Власти Польши объявили трех дипломатов российского посольства персонами нон грата. «Основанием этого решения послужило нарушение указанными персонами дипломатического статуса и их действия, направленные на причинение ущерба Польше», — говорится в сообщении правительства страны. 

Служба внешней разведки РФ отрицает своё участие в кибератаке на SolarWinds, о которой напрямую заявляет Вашингтон. Подобные обвинения СВР считает «бредом»: «В свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России, что ни строчка, то — пассаж. (...) Скажем лишь, что читать бред — занятие малоинтересное», — говорится в сообщении пресс-службы российской разведки, которое приводит «Интерфакс».

В антикоррупционном органе Совета Европы (GRECO) призвали национальные правительства стран-членов Совета Европы обратить внимание на потенциальные риски казнокрадства в ходе выделения крупных сумм из Фонда восстановления экономики. Эти деньги должны пойти в странах, например, на трудоустройство потерявших работу из-за пандемии и другие меры поддержки, однако вместе с тем столь значительные транши создают дополнительные коррупционные риски, которые требуют особой гласности, надзора и отчётности: «Эти три критерии очень важно держать в уме сейчас, когда быстро выделяются большие суммы денег, производятся крупномасштабные государственные закупки», — поясняет глава организации Марин Мрчела (цитата по Euronews). Она отмечает, что предписания GRECO по борьбе с коррупцией среди прокуроров, судей и парламентариев выполняются не в полном объеме: страны СЕ реализовали их за отчетный период лишь на 40%.

Еврокомиссия решила бросить вызов оргпреступности и торговле людьми: для этого с 2021 по 2025 год будут реализованы две новые стратегии. Их выполнение подразумевает обмен данными между национальными правоохранительными органами и Интерполом, давление на преступность онлайн и оффлайн, а также помощь жертвам торговли людьми. Вице-председатель ЕК Маргаритис Схинас сказал, что эти две категории преступлений в совокупности несут ущерб в 140 млрд евро ежегодно, что эквивалентно порядка 1% ВВП Евросоюза: «Мы не можем этим пренебрегать, и это игнорировать». По их данным, за 2017-2018 годы в ЕС продаже подверглись больше 14 тысяч человек, половина из которых были гражданами стран ЕС. При этом 72% жертв таких преступлений — женщины и девушки, из них 92% использовали для сексуальной эксплуатации.

МВД возбудило дело о заведомо ложном сообщении о теракте из-за комментария в закрытой группе сторонников Алексея Навального в Белгороде во «ВКонтакте». Один из подписчиков прокомментировал пост о митинге 23 января, пишет «ОВД-Инфо», что и стало причиной возбуждения дела. Администрация «ВКонтакте» в ответе «Медузе» пояснила, что не в курсе деталей дела, но если это правда так, то

«это бомбический маразм».

«Аэрофлот» с 26 апреля увеличит месячный объем перевозок в Египет в два раза, сообщает РБК. Сейчас рейсы позволяют доставить в страну порядка четырех тысяч пассажиров в месяц, а после замены самолетов и добавления лишнего рейса пассажиропоток удастся увеличить до 8,4 тысячи в месяц. Увеличение стало актуально после закрытия границ с Турцией.

Французская газета Le Figaro обратила внимание на новый протокольный скандал с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн, однако если в Анкаре, когда ей не дали положенного стула, вина скорее лежала на её коллегах, то теперь в роли провинившегося выступает именно фон дер Ляйн. Президент Владимир Зеленский письмом пригласил её на празднование 30-летия независимости Украины, однако глава ЕК не только отказала, но даже сделала это не лично — ответ офису Зеленского пришел от главы её кабинета Бьорна Зайберта. Журналисты упрекнули фон дер Ляйн, что ради столь значимой даты в поддерживаемой ЕС стране она не смогла отказаться от нескольких дней отпуска в августе:

«Разумно ли было председателю Европейской комиссии отклонять таким образом приглашение соседней страны, ассоциированной с ЕС, которая является объектом дестабилизирующих маневров у своих границ со стороны России? Конечно, нет». 

В газете также обращают внимание на «дипломатическую» ошибку, когда ответ приходит от лица ниже по рангу, чем отправлявший его.

Теги: #Санкции #Навальный #Египет #Хакеры #США #Байден

Рубрика: Политика

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