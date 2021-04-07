Эрдоган оставил главу Еврокомиссии без стула. Её посадили на диванчик сбоку

Президент Турции Рэджеп Эрдоган провел встречу с представителями Евросоюза. В диалоге должны были участвовать он, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, ради этого они оба прилетели в Анкару, но когда они прибыли на место переговоров, оказалось, что турецкая сторона подготовила лишь два стула, для Мишеля и Эрдогана, а фон дер Ляйн осталась стоять в недоумении — в итоге её усадили на низкий диванчик сбоку. Всё это произошло на фоне скандального выхода Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин и детей от насилия, который раскритиковали в ЕС.

На кадрах, опубликованных СМИ с протокольной встречи, видно, как фон дер Ляйн разводит руками, не понимая, что она должна делать при отсутствии третьего стула. Официальный представитель Еврокомиссиии Эрик Мамер позднее сказал журналистам, что она «была очень удивлена»: «Она должна была сидеть точно так же, как председатель Мишель и президент Эрдоган», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Фон дер Ляйн также провела беседу со своей командой, пояснив, чтобы впредь они не допускали подобного. При этом ни о каких извинениях со стороны Турции или Эрдогана не сообщается.

Ранее Euronews писал, что переговоры ЕС с Турцией должны были стать своеобразной «оливковой ветвью» преподнесенной со стороны Евросоюза в виде ряда «конструктивных предложений», однако Эрдоган её отверг.

«Я глубоко обеспокоена тем фактом, что Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите женщин и детей от насилия. Это явно неправильный сигнал в такое время», — комментировала фон дер Ляйн. Также она раскритиковала Турцию за действия в отношении членов ЕС Кипра и Греции.

Кроме того, власти Евросоюза поставили Эрдогану в претензию установление в Турции авторитаризма, преследование оппозиционеров и критиков власти.

В свою очередь, Шарь Мишель добавил, что руководство ЕС намерено во время очередной встречи «пересмотреть ситуацию с Турцией», после того как в ходе переговоров у них не получилось установить взаимного доверия.