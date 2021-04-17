Более сотни преподавателей ВШЭ подписали письмо в поддержку журнала DOXA

Газета «Троицкий вариант» опубликовала на своем сайте открытое письмо преподавателей Научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. В нем 121 подпись сотрудников, которые выступили в поддержку редакции студенческого журнала DOXA и четырех редакторов издания, которые сейчас находятся под «запретом определенных действий» (в том числе запретом выходить с 00:00 до 23:59 из дома).

Редакцию DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. По этому делу допрашивали десятки подростков в Москве, Петербурге и регионах.

В открытом письме преподавателей ВШЭ уголовное преследование называют противоречащим здравому смыслу.

«Основание для обвинений — ролик, где они говорили о незаконности отчислений студентов за реализацию ими права на свободу собраний и выражение своего мнения. Фактически, это преследование за выступление в защиту права молодых людей иметь и свободно выражать собственную точку зрения на происходящее в стране, в которой им предстоит жить», — разъясняется позиция сотрудников ВШЭ в публикации.

Преподаватели призвали коллег из других вузов к открытому письму и поставить под ним свою подпись.