Павел Чиков опубликовал подробности экспертизы по делу редакторов DOXA

Глава «Агоры» Павел Чиков в своем телеграм-канале опубликовал ключевые моменты из заключения судебной лингвистической экспертизы, на основании которой было возбуждено уголовное дело против четырех редакторов студенческого издания DOXA о вовлечении несовершеннолетних в протесты.

Выяснилось, что постановление о назначении экспертизы было вынесено еще 26 января, когда Роспотребнадзор потребовал от редакции удалить видео о недопустимости ограничения прав молодых людей на протест.

Сотрудник Судебно-экспертного центра СКР проанализировали удаленный ролик и две публикации в Instagram издания, выполненные в форме карточек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Журнал DOXA (@doxa_journal)

Основанием для возбуждения стали такие фразы как: «не бойтесь и не оставайтесь в стороне», «мы обращаемся к органам власти и администрациям учебных заведений: перестаньте запугивать студентов и школьников», «власть объявила войну молодости, но молодость — это мы и мы обязательно победим», и даже эти две фразы: «не сопротивляйтесь требованиям полиции», «не сопротивляйтесь и не оскорбляйте сотрудников, постарайтесь даже не прикасаться к ним».

Все четыре сотрудника редакции под аплодисменты вышли из Басманного суда под «запрет определенных действий» (очень похожий на домашний арест, но не учитываемый в потенциальный срок).