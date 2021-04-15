В Москве суд разрешил подозреваемому в покушении на двойное убийство гулять днем

Правозащитник и глава «Агоры»* Павел Чиков обратил внимание на парадоксы правосудия в практике российской фемиды.

Напомним, сегодня фигурантам дела о привлечении молодежи к несанкционированным митингам — а именно четверым сотрудникам редакции студенческого медиа DOXA — избрана мера пресечения о недопустимости некоторых действий.

Басманный суд в том числе запретили журналистам выходить из дома в период с 00:00 до 23:59. Такая формальная номинация о «запрете определенных действий» позволит правоприменителям не учитывать срок домашнего заключения в срок возможного лишения свободы, потому что это вроде как и не домашний арест в юридическом смысле.

Павел Чиков сравнил это решение суда с другим, вынесенным сегодня в Пресненском районном суде. Там подозреваемому в покушении на двойное убийство разрешили покидать жилое помещение в период с 10:00 до 18:00 без письменного разрешения следователя.

* «Агора» признана Минюстом РФ иностранным агентом