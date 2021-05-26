Арестованной в Минске россиянке Софьи Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы

Арестованной в Минске россиянке Софьи Сапеге может быть предъявлено обвинение в разжигании расовой и национальной вражды. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в правоохранительных органах Республики.

Он уточнил, что речь идет о части 3 статьи 130 УК Белоруссии («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Отмечается, что сегодня с девушкой должен встретиться ее адвокат.

Россиянка Софья Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с белорусским оппозиционным активистом и экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Ее арестовали на два месяца по подозрению в совершении уголовно-наказуемого деяния. Позже была опубликована видеозапись, на которой девушка сообщает, что она якобы администрировала канал «Черная книга Беларуси», где в период протестов публиковались личные данные сотрудников милиции, которые устраивали задержания мирных граждан на протестах.