Помимо Литвы и Польши захват самолета Ryanair Беларусью расследует ФБР США

Руководитель бюро Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил о ходе расследования дела об угоне самолета авиакомпании Ryanair режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Кроме Литвы, куда самолет направлялся и Польши, где зарегистрирована дочерняя компания Ryanair, к расследованию подключилось и Федеральное бюро расследований США — ведомство имеет юрисдикцию для работы в отношении преступлений, совершенных против граждан Америки даже за её пределами, а в самолете они предположительно были.

«Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР. Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции — это происходит ежедневно, круглосуточно, семь дней в неделю», — передает слова г-на Кишкиса «Интерфакс».

По его словам, уже опрошены порядка 90% пассажиров, летевших этим рейсом. Напомним, что в Минске на борт так и не поднялись вновь пять человек: сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега — оба арестованы белорусскими силовиками, а также ещё три человека с российскими паспортами — их судьба до сих пор неизвестна. Как ранее писал Sobesednik.ru, CEO Ryanair Майкл О’Лиои уже потребовал от Беларуси раскрыть личности этих людей.

По словам генерального прокурора Литвы Гитаса Иванаускаса, с самим судном пока продолжаются следственные действия, вскоре он сможет продолжать работу. Он также сообщил, что создает совместную с коллегами из Польши следственную группу.