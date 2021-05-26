Правозащитники требуют от прокуратуры Литвы преследовать Лукашенко как террориста

Белорусский диктатор Александр Лукашенко лично виновен в ложном сообщении о минировании самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился 171 человек и в «захвате лайнера с террористическими намерениями», уверены в международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (РБГ), которые подали в Генеральную прокуратуру Литвы официальное заявление, о совершении преступления непосредственно Лукашенко. Они просят начать в отношении него уголовное расследование.

По мнению правозащитников, Лукашенко нарушил статьи 251 и 252.1 Уголовного кодекса Литвы об угоне воздушного судна с применением огнестрельного оружия, взрывчатых или иных средств, создающих угрозу жизни или здоровью членов экипажа или пассажиров воздушного судна. В качестве оружия РБГ указывают военный истребитель МИГ-29, который требовал от судна приземлиться. В организации напоминают, что согласно статье 7 УК Литвы лица, осуществляющие террористическую деятельность, могут быть привлечены к суду в Литве, даже если они не являются гражданами страны и совершали преступление за её пределами.

В РБГ уверены, что захват оппозиционного блогера Романа Протасевича также является попыткой запугать всех журналистов, которые работают в Беларуси и за её пределами. Правозащитники полагают, что полученные под принуждением признательные показания Протасевича, которые воспроизводили государственные телеканалы, также являются частью плана по запугиванию СМИ.